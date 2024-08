'MISLIM DA ZNATE' / Pitali smo Penavu tko bi mogao dovesti mase u Knin: 'Da mi je sve po volji, nije, ali...'

Ivan Penava rekao je na proslavi Oluje: 'Ovo su bile završne stranice u stvaranju Hrvatske. Svima nama puno znači. Naravno da postoji poveznica Knina i Vukovara'. Naglasio je kako je danas dan kad se trebamo sjećati hrvatskih branitelja i onih kojih nema i onih koji su s nama. Što se tiče premijera i predsjednika, kaže da je danas dan kad sve treba biti po strani, da su teme državne dužnosti manje bitne. 'Doći će vrijeme da se predizborne tenzije stave po strani. Da se shvati koliko je skupa bila ta država, koliko je bilo prolivene krvi. To danas trebamo slaviti s tugom prema onima kojih nema', rekao je Penava. RTL-ova reporterka pitala je Penavu tko bi mogao dovesti mase u Knin, s obzirom da već godinama nema puno ljudi. 'Mlslim da znate tko može dovesti mase - to je svakako Marko Perković Tompson, a tu su i drugi kvalitetni pjevači koji bi to mogli, ali domaćin je Grad Knin. Da mi je sve po volji, nije, ali tko sam da sudim. Tu sam u svojstvu gosta i puno mi je srce da sam tu'.