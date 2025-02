BIT ĆE KIŠE / Meteorologinja Damjana Ćurkov Majaroš otkrila kakvo nas vrijeme čeka za vikend

U petak u većini predjela pretežno sunčano, mjestimice u unutrašnjosti djelomice, a u Dalmaciji često i sasvim vedro. U Slavoniji slab do umjeren jugoistočnjak, a uz obalu bura, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura još malo viša od one u četvrtak - u većini kopnenih predjela između 4 i 8, a na Jadranu od 10 do 14 stupnjeva. Što nas čeka za vikend pogledajte u prognozi meteorologinje RTL-a Danas Damjane Ćurkov Majaroš