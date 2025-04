Jonjić za RTL-a Danas:' Apsolutno bi kao gradonačelnik ukinuo financiranje Zagreb pridea'

Za nešto više od mjesec dana održavaju se lokalni izbori. Uoči početka službene kampanje nastavljamo razgovore s onima koji žele na čelo najvećih gradova. Gost RTL Danas je Tomislav Jonjić. S njim je razgovarala Katarina Brečić.

Smatrate li uhićenje Mile Kekina i izvide na Hipodromu kao predizborni potez?

Ja ne mislim da se radi o predizbornom potezu nego se radi o skidanju pojasa nevinosti Možemovcima koji je stvoren potpuno fiktivno, bez ikakvog razloga. Mislim da se ne radi o predizbornom potezu nego da se radi o normalnom obavljanju predistražnih radnji.

Gradska vlast je uvjerena da da im glavni državni odvjetnik pakira?

Gradska vlast može biti u to uvjerena, ja ne bih bio u to uvjeren.

Vi vjerujete glavnom državnom odvjetniku i njegovim potezima?

Ne, mi dakle u ovom trenutku nismo u fazi optužnice. Mi smo u ovom trenutku u fazi obavljanja izvida, hoće li doći do optužnice to ćemo tek vidjeti. To je onaj dio postupka koji je u rukama državnog odvjetnika, tek nakon toga slijedi sud. Ono što sud utvrdi, to je pravo.

Radi li se na ovaj način šteta? Gradska vlast tvrdi da je sve ovo otvoreno oko zemljišta prije predsjedničkih izbora i sad uoči lokalnih?

Ne, ne mislim da se radi šteta, zapravo mislim da je ovim napravljena usluga gospodinu Tomaševiću i Možemovcima s obzirom na to da će to, da se posložim s izrazom pokojnog Ćire Blaževića, galvanizirati njezino biračko tijelo i koristiti im na lokalnim izborima baš kao što je i na predsjedničkim izborima koristilo otkrivanje korijene afera.

Ulazite u utrku za gradonačelnika, što znate o komunalnim problemima glavnog grada?

Mislim da poprilično znam. Ne znam sve detalje koje znade gradonačelnik kojemu su na raspolaganju obavijesti koje prikupljaj u gradske službe. Međutim ja sam bio zastupnik u Gradskoj skupštini i samim time znam kako grad funkcionira. S druge strane živim u ovome gradu i osjećam se njegovim stanovnikom, a živim već 35 godina ne računajući vrijeme studija. Svakodnevno se baš kao i vi, kao i svi mi susrećemo s problemima.

Što biste prvo promijenili, prvi dan, prvi tjedan?

Prvo što bih napravio bi revidirao ova rješenja koje su napravili Možemovci. U koncepciji zbrinjavanja otpada krenuo bi u sasvim drugom smjeru. S treće strane ne bi obećavao brda i doline kao metroi i slične stvari koje obećavaju ljudi koji su desetljećima upravljali gradom Zagrebom, a nikad ništa nisu napravili. Pogotovo nisu napravili to što danas obećavaju, ali bih ponudio rješenja koja su puno jeftinija i izvediva. Dakle, potrebna je prigradska naselja Grada Zagreba oživjeti, potrebno ih je čvršće prometno pozivati i tako učiniti privlačnijima za mlade i ne samo mlade ljude. Tako riješiti dva problema

Prije toga treba ući u drugi krug, treba pobijediti. Radite li na okupljanju? Stvarno je gužva na desnici.

Mislim da uopće nije gužva na desnici, mislim da sam ja jedini kandidat koji je desniji od HDZ-a s obzirom na to da je gospođa Selak Raspudić konačno pokazala gdje pripada jer ona izvorno oduvijek pripada ljevici odnosno lijevome centru. Mislim da je gospodin Trpimir Goluža koji je u jednom trenutku pokušao koketirati s desnicom, koji se sa svojom potporom pokušao upakirati u taj lijevi centar u ljevicu. Dakle, desno od HDZ-a jedino ostajem ja koji imam potporu pet stranaka. Osim moje stranke koja se zove Jedino Hrvatska - Nezavisna lista Tomislava Jonjića podupiru me Blok - za Hrvatsku Zlatka Hasanbegovića, podupire me Domino, podupiru me Hrvatski suverenisti u podupire me Pravedna Hrvatska. Dakle, nema niti jednog kandidata na desnici osim mene. Samo je pitanje hoće li birači koji očekuju i koji bi zapravo takvom kandidatu dali glas, hoće li izaći na izbore. Zbog toga ih ja u svako trenutku želim pozvat iziđite na izbore, glasujte, ne dopustite da se ovaj teror nastavi.

Niste uspjeli u utrci za predsjednika, ako ne uspijete u utrci za gradonačelnika hoćete li imat stigmu serijskog gubitnika?

Ne, ja mislim da sam uspio u utrci za predsjednika s obzirom na to da sam doživio zastrašujuću medijsku blokadu, usprkos tome dobio sam više od 5,1 posto.

Pratili su vas mediji tijekom službene kampanje to ne možete reći, kad ste pozivali mi smo dolazili.

Onih desetak dana jeste, a prije toga me nitko nije pratio. S druge strane analitičari koji meni nisu skloni, koji pripadaju potpuno drugom dijelu političkoga spektra i simpatiziraju kandidate s drugog dijela političkoga spektra su priznali da sam ja, ne računajući Milanovića, pobjednik izbora. S druge strane tako će biti i sada. To se nipošto ne može ocijeniti neuspjehom jer dolazim iz političke margine kako bi se moglo kazati i postajem i ja i moja stranka neki politički faktor jer mi ne izlazimo samo u Zagrebu, nego izlazimo i u drugim dijelovima Hrvatske. Pogotovo u Splitu, Splitsko - dalmatinskoj županiji, u Karlovcu i tako dalje.

Biste li kao gradonačelnik ukinuli financiranje Zagreb Pridea - Povorka ponosa?

Apsolutno, ukinuo bih to. U vrijeme moga gradonačelništva ne bi se moglo dogoditi da na Trgu bana Jelačića, uopće na javnim prostorima da se viju zastave parade ponosa. Ne bih je zabranio ni kad bi imao ovlaštenja, ali bi se vijale zastave Hoda za život, a ne bi se vijale zastave Gay Pridea