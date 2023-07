FNC 11 / Ovako je to izgledalo na borilačkom spektaklu u Bugojnu: Braća Sičaja ukrali šou

Još jedna izvrsna MMA večer je iza nas, a gledatelji u Bugojnu, kao i pred malim ekranima, vidjeli su sve - od nokauta, submissiona sve do jednoglasnih i podijeljenih sudačkih odluka. Dobili smo nova četiri prvaka 'Armagedon Jamnica Pro Sport' MMA lige u četvrtoj sezoni, dok je u glavnoj borbi večeri slavio Tariel Abbasov (27, 8-0). Prvi profesionalni poraz u karijeri doživio je Ivan Sičaja (29, 3-1), dok je njegov brat Tomislav (25, 2-0) došao do druge profi pobjede, a Selver Mahmić (26, 2-1) napravio je jedan od najbržih nokauta u organizaciji za 17 sekundi, dok je domaći dečko iz Bugojna Frano Brnada (25, 1-0) nokautom došao do prve profi pobjede.