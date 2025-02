SAD I IZRAEL U DOGOVORIMA / Izrael će Gazu predati SAD-u? Stanovnici Palestine očajni: 'Ovo je naša zemlja, ostajemo ovdje do zadnjeg trenutka'

Prije nego što postane rivijera - Izrael će Gazu predati SAD-u - nastavlja tako šokirati američki predsjednik. Sve je ovo bio dovoljan potez da Izraelci pripreme plan za, kako to nazivaju - dobrovoljni odlazak Palestinaca. Ne samo da će Gazu preuzeti, Palestince raseliti, ondje napraviti Bliskoistočnu rivijeru - nego - nastavlja Trump sve radikalnije: to će se dogoditi kada završi rat, a palestinsku enklavu Amerikancima će predati - Izrael. 'Što god izraelski ministar obrane rekao o raseljavanju ljudi iz Pojasa Gaze, to nije moguće. Ovo je naša zemlja, naša zemlja! Ostat ćemo ovdje do zadnjeg trenutka', rekao je Kasem.