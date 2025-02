AFERA KULEN / Kupovao suhomesnato gradskim novcem, sada ide na sud: Davor Miličević pogodovao mesaru

Kupio je tonu i pol kulena gradskim novcem i završio iza rešetaka. Policija je privela bivšeg HDZ-ova gradonačelnika Županje Davora Miličevića, a uz njega tereti se i vlasnik županjske Mesnice AS, neslužbeno je potvrđeno RTL-u Danas. Tijekom Miličevićeva mandata do 2021., iz proračuna Grada se izdvajalo i do 600 tisuća kuna za nabavu suhomesnatih proizvoda. Miličević je na čelu grada bio 16 godina, nakon čega je zaposlen u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a bio je i saborski zastupnik. Bivši gradonačelnik je ispitan; USKOK Milićevića tereti za nezakonito pogodovanje mesaru. Milićević je pomagao vlasniku mesnice tako što je bio njegov kreditni jamac, te gradskim novcem naručivao suhomesnate proizvode. Ukupno se radi o svoti od 64 tisuće eura.