RTL DANAS PRATI SITUACIJU / Raste napetost u susjedstvu! 'Ovo bi odvelo BiH u najsnažniju eskalaciju od kraja rata'

U Banjoj Luci situacija je iznimno napeta. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine zatražilo je privođenje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. On na to ne pristaje, no pristao je u srijedu na intervju za RTL Danas. Dodik je intervju brzo prekinuo.

SIPA-i je Dodik danas preporučio da ga ne uhite. Danas je i ministar unutarnjih poslova rekao da se to neće dozvoliti. Svi se pitaju je li on zaista spreman na tako radikalan potez, a da je situacija ozbiljna, vidi se i iz poslijepodnevnog priopćenja SIPA-e.