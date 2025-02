BIVŠE MAŽORETKINJE ZA DIREKT / Njih 56, toliko nam ih se javilo s potresnim pričama o Šćuricu. Gledao ih je dok se presvlače, ocjenjivao im grudi....

I tako je Hrvatska dobila svoj prvi Me Too slučaj. U zadnjih 2 dana u redakciju Direkta javilo se 56 djevojaka, sa svjedočanstvima o neprimjerenom ponašanju Alena Šćurica. O tome da je djevojčicama od 11 godina komentirao veličinu grudi i stražnjice, o tome da se na njih derao, da ih je vrijeđao zbog debljine, da im je ocjenjivao izgled od 1 do 5, da im nije dao da idu kući kad su dobile menstruaciju, da ih gledao dok se presvlače. Šćuric se žali da se prikazuje 'samo jedna strana', i negativno, a da je jako puno onih koje bi o njemu govorili pozitivno. Više pogledajte u prilogu Borka Brunovića