SENKA SEKULIĆ / Psihologinja o Šćuricu i mažoretkinjama: 'To je nešto što nasilnici rade, prijete, ucjenjuju...'

Gošća u studiju RTL Direkta je psihologinja Senka Sekulić. 'Uvijek je pitanje zašto žene ne progovaraju, klima i atmosfera koju mi imamo nije za pričati o onome što žene proživljavaju. Nasilnici imaju svoj modus operandi, uvijek ga imaju. Jedan od njih je definitivno zastrašivanje. U jednom trenu je sam nasilnik rekao - volio bih da vidim koje su to, pa da ih demantiram. To su doslovne riječi koje sam ja čula da izlaze iz njegovih usta. I to je nešto što izaziva strah. To je nešto što nasilnici rade, traže ih kasnije, prijete im, ucjenjuju ih na ovaj ili onaj način. Jasno je da se u takvoj atmosferi ne progovara, a isto tako imamo čitavu priču s komentarima na društvenim mrežama gdje raznorazni komentatori imaju potpuno neuke, zlonamjerne maliciozne komentare i koji dalje stvaraju okruženje u kojima je jako teško pričati o onome što se proživjelo', rekla je o slučaju Alena Šćurica.