Hostese na izlozbi automobila Zagreb Auto Week

Ovu trodnevnu izlozbu koja je odrzana u Arena Centru posjetilo je vise od 110 000 posjetitelja koji su uzivali u mnogobrojnim poslasticama iz svijeta oktana.

Proljetno izdanje i ovog puta pratilo je trendove u automobilskoj industriji. Samo za ovu prigodu, Mercedes-Benz predstavio je redizajniranu B klasu i novu C klasu. Pozornost posjetitelja plijenila je i nova Opel Corsa koja odise mladenackim dizajnom, a ljubitelji VW-a imali su pak priliku upoznati novi Passat. Publici je predstavljen i redizajnirani Citroen C4 nova gama koju krase isklesane linije, dojmljiv stil te skladan dizajn.

Proljetno izdanje je moto zaljubljenicima predstavilo i poseban Harley-Davidson kutak kojeg su krasili mnogi ljepotani poput Softail Breakout 2015., V-Rod Muscle 2014., Sportster Iron 2015., Sportster 72 2015, dok je Yamaha izlozila neke od svojih najnovijih modela poput T-Max Iron Max, X-Max 250 Momodesign i MT 09 Tracera.

Posjetiteljima je i predstavljena Toyota GT89 koja je ujedno i najavila drift natjecanje regionalnog karaktera Adria Drift Series. Naime, Hrvatska je domacin trece postaje ovog prvenstva koje ce se odrzati 14. lipnja na stazi u Micevcu.

Kao i svake godine pozornost su plijenile i atraktivne hostese koje su vec postale zastitni znak Zagreb Auto Weeka, te su naravno neizostavan detalj bljestavila jedne ovakve priredbe.

Zagreb Auto Week je ponovno dokazao da je jedna od najvecih auto moto manifestacija u regiji i jedini auto sajam koji vec punih sest godina pruza alternativu za neprezaljeni Zagreb Auto Show.

Arena Centar, kao domacin ove priredbe, definitivno je ponovno potvrdio svoj zlatni status medu trgovackim centrima, a mi jedva cekamo novo izdanje ove prave auto moto poslastice.