Uskršnji specijal 'Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR' ovog tjedna pratimo na programu RTL-a u 16.20 sati, a prvi recept koji je chef s nama podijelio je onaj za pečenu šunkicu u kruhu. Gošća mu je bila poznata glumica i redateljica Arija Rizvić, zvijezda RTL-ove hit serije 'San snova'.

Foto: Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR Foto: Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR

"Moji uvijek prave šunku u kruhu kad za Uskrs odem doma u Rijeku. Ipak, ja nikad ne kuham, samo jedem i nakon toga počistim sve. Znaš da me i na setu kolege stalno zafrkavaju da sam najveći ždero među ekipom? Bi li ti to ikada rekao kad me pogledaš?", otkrila je Arija Tomislavu dok je skidala mrežicu s ukusne šunke iz SPAR-a.

Chef je za to vrijeme pripremao krušno tijesto od brašna, soli, šećera, kvasca i mlake vode te napomenuo kako kuhana šunka mora biti prethodno ohlađena da ne bi razvukla tijesto.

Arija je podijelila kako je prošli Uskrs provela s dečkom, RTL-ovim sportskim novinarom i urednikom Markom Vargekom, u Zagrebu. Tomislav je pak Ariji, ali i gledateljima otkrio brojne trikove za pripremu slasnih recepta s namirnicama iz SPAR-a za savršeni uskršnji ručak.

"Kod tijesta je bitno da ne bude previše tanko. Dakle, ona je hermetički zatvorena, a kad se počne peći stvara se para i zbog toga će se tijesto raspuknuti ako je previše tanko. Zato imamo dimnjak kako bi šunkica mogla disati ", otkrio je Tomislav dok je šunku umatao u pripremljeno tijesto. Bitno je nožem rasjeći mali križić, gdje je tijesto najdeblje kako bi šunka pri pečenju imala dovod zraka. Nakon toga, šunka je spremna za pećnicu!

"Wow, izgleda odlično!", rekla je Arija kad je Špiček šunku izvadio iz pećnice. "Savršeno. Mogli bismo ti i ja pojesti čitavu ovu šunku", rekla je Arija nakon što je probala jelo. A prije nego što je slasna šunka nestala s tanjura, ona i Špiček svim gledateljima poželjeli su sretan Uskrs te da i sami naprave ovako ukusan obiteljski obrok.

Osim savjeta za pripremu savršenog blagdanskog ručka, u prvoj epizodi 'Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR' omiljeni televizijski chef Špiček i Arija, pripremili su tvrdo kuhana jaja, hren i mladi luk, a detaljno raspisane recepte potražite u nastavku.



U slast!

Recept za Špičekovu kuhanu šunku pečenu u kruhu

Sastojci:

600 g kuhane šunke

450 g glatkog brašna

20 g svježeg kvasca

230 ml vode

50 ml biljnog ulja

1 jaje

8 g soli

1 korijen hrena

2 pušleka mladog luka

8 kuhanih jaja

Priprema:

Zamijesite tijesto od brašna, kvasca, vode i ulja te ga ostavite da se diže na toplom. Razvaljajte tijesto na 1 cm debljine pa u sredinu stavite skuhanu šunku i zamotajte ju u tijesto. Na vrhu tijesta napravite nožem križić da para ima gdje izaći. Premažite tijesto razmućenim jajetom i stavite u zagrijanu pećnicu na 190 stupnjeva Celzijevih, 45 minuta.

Ohlađenu pečenu šunku narežite i poslužite uz ribani hren, mladi luk i kuhana jaja koja, kao i šunku, možete pronaći u svim SPAR supermarketima i INTERSPAR hipermarketima..

Ovaj recept čini se poprilično jednostavan za pripremu, a sigurni smo kako će svi koji se okupe za vašim stolom biti i više nego zadovoljni posluženom ukusnom i mirisnom i šunkicom.

Dobar vam tek!

