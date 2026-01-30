Zuffa Boxing: Nova svjetska boksačka promocija i borbe uživo već u nedjelju na platformi Voyo

Riječ je o Zuffa Boxingu, čiji se prvi event dogodio 23. siječnja 2026. u Las Vegasu, kada je glavni događaj večeri bio meč između Calluma Walsha i Carlosa Ocampa, a već ovu nedjelju, 1. veljače u ponoć Voyo pretplatnici mogu gledati drugo izdanje nove atraktivne američke boksačke promocije koja okuplja potvrđena boksačka imena.

Po uzoru na najveću američku promociju UFC, Zuffa Boxing je izgradio veliku boksačku organizaciju s vlastitom ligom i svjetskim naslovima, mjerodavnu i cijenjenu promociju koja okuplja najveće svjetske boksačke face! Štoviše, jedan od suosnivača Zuffa Boxinga je predsjednik UFC-a Dana White! Važno je također istaknuti da je Zuffa Boxing već potpisao ugovore s nekoliko velikih boraca, a među njima su IBF prvak u teškoj kategoriji, Australac Jai Opetaia, nadareni Irac Callum Walsh, koji se bori u srednjoj i koji je trijumfirao u prvom izdanju promocije, te bivši WBA prvak u velter kategoriji, Amerikanac meksičkog porijekla Jose Valenzuela.

U glavnom meču Zuffa Boxinga 02 u nedjelju, 1. veljače, uživo iz Meta Apexa u Las Vegasu, nova promocija nastavlja u velikom stilu te u lakoj kategoriji nudi borbu u deset rundi između ljevaka, bivšeg WBA prvaka Josea "El Raya" Valenzuele (14-3, 9 KO) i nokautera, dešnjaka Diega "Azabache" Torresa (22-1, 19 KO). Snažni i iskusni Valenzuela bivši je svjetski prvak u superlakoj kategoriji, koji će za ovu priliku podići svoju diviziju u višu kategoriju. Njegov posljednji meč prošle godine završio je s porazom, no sigurno je da je Valenzuela spreman jer ga čeka težak posao protiv žestokog, eksplozivnog, ambicioznog Torresa, koji je pobijedio u četiri posljednja dvoboja i koji traži najveću pobjedu karijere. Bit će to borba za titulu Zuffa Boxinga u lakoj kategoriji.

No to nije sve, slijedi još sedam veličanstvenih borbi: između Ukrajinca Serhiia 'El Flaca' Bohachuka (26-3, 24 KO) i Rusa Radzhaba Butaeva (16-1, 12 KO) u srednjoj kategoriji, Srbina Radivoja 'Hot Roda' Kalajdžića (29-3, 21 KO) i Ukrajinca Oleksandra Gvozdyka (21-2, 16 KO) u poluteškoj kategoriji, Amerikanca Jalila 'Majora' Hacketta (11-1, 9 KO) i Portorikanca Roberta Cruza (11-1, 7 KO) u još jednoj borbi u srednjoj kategoriji. Također, tu su borbe Amerikanaca Oscara 'El Chatoa' Pereza (14-0-2, 7 KO) i Justina Viloria (11-0, 8 KO) u lakoj kategoriji, Damonija Cato-Caina (8-1-2, 7 KO) i Christiana Moralesa (7-0, 7 KO) u velteru, Meksikanca Juliana ‘La Bombe’ Gomeza (7-3-0) i Amerikanca Damaziona Vanhouteara u superteškoj te Amerikanaca Jamara 'No Mercyja' Talelyja (36-14-0) i Devontea Williamsa (13-3-0) u cruiserweight kategoriji.

