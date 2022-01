Saga oko vize Novaka Đokovića za nastup na Australian Openu odavno je prešla granice sporta. Postalo je to političko pitanje broj jedan u svijetu, stoga se na to osvrnuo i domaći politički analitičar Žarko Puhovski.

"Novak Đoković je antivakser, dakle, primitivac koji briljantno igra tenis. Meni je Federer osobno najdraži, ali on je doista čudo od igrača i tu nema spora. I pokušao se prošvercati u Australiju", rekao je Puhovski za N1.

Reketarenje prvog reketa svijeta

Ostao je zaprepašten reakcijom australskih vlasti koje su Đokoviću oduzele vizu koje su mu same dale, a potom ga i pritvorile u hotel.

"Zaprepašćuje me neopisivo primitivna reakcija australske države, prvo mu oduzmu vizu koju su sami dali, ne kažu da je ishođena pod lažnim pretpostavkama i drže ga u nekakvom hotelu. Onda sud kaže sve je u redu, a ovi se igraju nečega što je potpuno nepotrebno pa kažu da ministar može svejedno odlučiti i oduzeti mu tu vizu. To nije pravna država", rekao je Puhovski.

"Ili je trebao biti izbačen i vraćen natrag ili je sad pušten pa neka igra, ali to da imate državu koja se igra neke vrste reketa, to da oni njega reketare pa da mu kažu: 'Ajde ti malo treniraj, ali da znaš sutra te možda deportiramo', to nije pravna država", rekao je Puhovski.

Teroriziranje necijepljenih

Istaknuo je da Australija i Novi Zeland teroriziraju ljude koji su se odbili cijepiti. "Australija i Novi Zeland doista teroriziraju ljude koji odbijaju cijepljenje. I sad, naravno da političko vodstvo mora reći da neće raditi izuzetke. Nota bene, 26 drugih je prošlo. Tu ima raznih priča. Jedini koji se pametno drži je Federer, koji je odbijao reći bilo što, a svi drugi se u biti zalijeću s pričom oko ovoga ili onoga", rekao je Puhovski.

"Ja volim Đokovićev tenis, ali ako hoćeš biti antivakser onda budi i nemoj muljati. Skandalozno bi bilo da sada Đokovića deportiraju. Ja sam uvjeren da će ga ostaviti da igra u ovom trenutku. Ako osvoji deseti naslov dobio bi bistu na ulazu u stadion", zaključio je Puhovski.