FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BRAVO! /

Donna dobila ono po što je i došla, a pritom nije izgubila niti jedan set

×
Foto: Chris Arjoon/Icon Sportswire/Newscom/Profimedia

Donnu sada čekaju ozbiljniji izazovi

29.3.2026.
21:58
Hina
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatska tenisačica Donna Vekić igrat će u glavnom ždrijebu WTA 500 turnira u američkom Charlestonu nakon što je u drugom kolu kvalifikacija svladala Gruzijku Ekatarinu Gorgodze sa 6-2, 6-3.

Vekić je tako kroz kvalifikacije prošla bez izgubljenog seta jer je u prvom kolu sa 6-2, 6-2 bila bolja od Amerikanke Sachije Vickery.

U prvom setu se 32-godišnja Gruzijka, inače 165. na WTA ljestvici, uz Vekić držala do 2-2. U tom trenutku je krenuo niz od četiri gema i Vekić je vrlo lako povela s 1-0 u setovima.

U drugoj dionici slična priča. Gorgodze se držala do 2-2, potom je Vekić pobjegla na 5-2 i zapečatila pobjedu koja je vodi među elitu ovogodišnjeg Charlestona.

Prva nositeljica turnira je Amerikanka Jessica Pegula, a druga Ruskinja Ekatarina Aleksandrova.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike