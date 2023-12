Cancun je imenovan mjestom održavanja ovogodišnjeg izdanja manje od dva mjeseca prije početka 29. listopada, a događaj u Meksiku izazvao je oštre kritike druge tenisačice svijeta Arine Sabalenke zbog niskog standarda organizacije.

Više medija objavilo je da će se finale preseliti u Saudijsku Arabiju, a BBC je izvijestio da su pregovori u kasnoj fazi i da su obje strane zainteresirane za višegodišnji ugovor.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Razgovaramo s raznim gradovima oko WTA finala 2024. i kasnije i nismo donijeli nikakve odluke u ovom trenutku", rekao je glasnogovornik WTA."Kao sa svim WTA odlukama, blisko surađujemo s igračicama i fokusirani smo na nastavak izgradnje snažne budućnosti za ženski tenis."

Kraljevstvo poriče optužbe za kršenje ljudskih prava

Shenzhen je bio domaćin izdanja 2019. kao dio unosnog 10-godišnjeg ugovora, ali događaj je otkazan sljedeće godine zbog COVID-19 i premješten u Guadalajaru 2021.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Očekivalo se da će se turnir vratiti u Shenzhen od 2022., ali WTA je suspendirao turnire u Kini zbog zabrinutosti oko tretmana bivše prve tenisačice svijeta u parovima Peng Shuai. Fort Worth, Teksas, bio je domaćin turnira te godine i privukao je vrlo malo gledatelja.

ATP Tour objavio je u kolovozu da će se finale Next Gen turnira za igrače do 21 godine održati u Jeddahu od 2023. do 2027., označavajući tako prvi službeni turnir u toj zaljevskoj državi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: profimedia Foto: profimedia

Saudijska Arabija upumpala je goleme količine novca u razne sportove, uključujući nogomet, Formulu 1, boks i golf, a kritičari optužuju zemlju da koristi svoj javni investicijski fond za "sportsko pranje" svojih ljudskih prava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kraljevstvo poriče optužbe za kršenje ljudskih prava i kaže da štiti svoju nacionalnu sigurnost svojim zakonima.

Ključnu utakmicu hrvatske ženske rukometne reprezentacija u borbi za četvrtfinale SP-a protiv Mađarske u ponedjeljak pratite na RTL Kockici i platformi Voyo.