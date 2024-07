Donna Vekić, 37. igračica WTA ljestvice, prva je priča ženskog dijela Wimbledona.

Osječanka sutra nešto malo iza podneva izlazi na centralni teren u polufinalnom meču protiv talijanske tenisačice Jasmine Paolini, uz tekstualni prijenos na portalu Net.hr.

Bit će joj to najveći meč u karijeri.

Foto: Profimedia

Vekić je u utorak do pobjede karijere stigla protiv novozelandske kvalifikantice hrvatskog porijekla Lulu Sun sa 5:7, 6:4, 6:1 za dva sata i šest minuta igre i oduševila kultni turnir i sve koji prate teniska zbivanja na najvećem i najslavnijem teniskom zdanju.

"Dobre stvari dolaze onima koji strpljivo čekaju", opisuje ugledni britanski Guardian karakter Donne Vekić, koja je na svom 43. Grand Slam turniru, 11 i pol godina nakon svog debija na major touru, konačno došla nadomak onog o čemu je čitav život sanjala. Ona je teniska Ivana Orleanska ženskog dijela Wimbledona, sportska heroina koja je osvojila i srca zapadnjačkih teniskih obožavatelja.

Vekić je u četvrtfinalu napravila 11 asova, šest dvostrukih pogrešaka – uključujući pet u jednom gemu dok je pokušavala servirati u drugom setu – prije nego što je pojačala tempo i 28-godišnja Vekić tako je ponovila uspjeh Mirjane Lučić, koja je 1999. godine stigla do polufinala Wimbledona i do danas je bila jedina Hrvatica s tim dosegom.

Samim time, zapalila je teniski plamen u našoj zemlji i dodatno podgrijala već uzavrelu temperaturu.

Donna će za novi uspjeh karijere i finale morati biti bolja od sedme tenisačice svijeta Jasmine Paolini, također 28-godišnjakinje. Što na sve kaže slavni bivši hrvatski tenisač i izbornik, sad trener, teniski otac Novaka Đokovića, veliki Nikola Pilić (84.)?

"To što je Donna napravila je veliki uspjeh, sigurno najveći njezin, a izvukla se nakon ovih pet dvostrukih grešaka u gemu. Psihički je jaka, a to je bitno", govori Nikola Pilić za Net.hr i nastavlja:

"Donna dolazi iz male zemlje isto kao i Novak Đoković, ali za razliku od Novaka, kojeg western stream media gaze i pljuju, Donna je osvojila srca Britanaca i ostalih koji pohode Wimbledon. Ako publika i bude kontra, to Donnu neće poremetiti, ali ako bude, u što sumnjam. Ta djevojka ide samo naprijed."

Šjor Niko nam priča kako je sramota kako se teniska publika u Velikoj Britaniji ponaša prema Novaku Đokoviću, jer su mu u prošlosti znali pljeskati prilikom dvostruke pogreške ili pogrešaka, izgubljenih poena...

Foto: Profimedia

"Britanci su, kao, izmislili fair play, a rade takve stvari. Sramota, samo kad se sjetim kako su Novaku pljeskali na pogreške, izgubljene poene protiv Federera. Napravi dvostruku pogrešku, centralni teren u Wimbledonu plješće. Ma, sramota."

Pilić je rekao kako je Donnino polufinale Wimbledona najveći uspjeh ženskog tenisa u posljednjih 20 godina.

"U hrvatskom muškom tenisu u posljednjih 20 godina Hrvati nikad lošiji nisu bili", tvrdi Nikola Pilić i dodaje:

"Vekić je autsajder, ali nema veze. Ima šansu za finale. Jako je teško prognozirati tko bi mogao dobiti. Vidimo da na turniru nepoznate tenisačice dobivaju vodeće u svijetu. Nezahvalno je davati prognoze, ali jedno sam znao - da će ove godine biti iznenađenja. Tko bi rekao da će Medvjedev dobiti Sinnera, a Medvjedev uopće ne igra dobro na travi, bez obzira što je Sinner imao problema nekih. To je tenis, to je Wimbledon".

Nikola Pilić igrao je Wimbledon čak 18 godina, a 1967. ga je, tvrdi, mogao osvojiti. Samo da je imao dan odmora, a nije jer je imao crvenu jugoslovensku putovnicu...

"Samo zbog toga. Kasnije su nešto bolje gledali na tenisače i trenere iz Hrvatske, ali nije vam to sad neka prevelika razlika. Međutim, vjerujte mi da se njima tepih miče. Ono što su radli 500 godina, polako se tepih miče i sad i male zemlje imaju što da kažu. Dosad nisu imali, sad hoće, zapamtite to!"

Prošao je Šjor Niko svijeta, pogotovo zapadni dio. U Munchenu je živio i teniski odgajao Novaka na svojoj akademiji 4 godine, kad je Novak dio klinac. Bio mu je mentor. Kad je on bio profesionalni tenisač, bilo je to neko drugo doba kad se tenisačima s prostora bivše Jugoslavije i ostalima, ne svima, uglavnom govorilo. No, Australcima se to nije govorilo. Oni su dobivali sve. Njega su odbijali...

"Sad je med i mlijeko što se tiče uvjeta. U naše doba, prije 50 godina, što god si ti tražio , rekli su - bojim se da vam ne možemo pomoći. Postavlja se jedno pitanje koje nije samo sportsko, nego pitanje kulture, društva, politike, svega. Zapadnjaci, u ovom slučaju Britanci, mišljenja su da su bolji od malih zemalja poput Hrvatske, Srbije... međutim, nema vam tu nekih pravila, iako ima navika. Ja mislim da naša djevojka igra lijepi tenis i da je publika voli."

Znači, Vekić je okrenula ovu anomaliju u svoju korist...

"Donna nije u situaciji kao što je Novak Đoković, jer im je Novak trn u oku što je rekorder po broju dana na prvom mjestu, što je osvojio najviše Grand Slama (24), što je već sad najveći u povijesti, a dolazi iz male zemlje. Nole je 428 dana bio na prvom mjestu ATP ljestvice. Western stream media nisu naklonjeni Noletu oduvijek, a posebno kad je počeo vladati i zavladao tenisom. Sramota što mu rade. Valjda će tim ljudima doći jednog dana do mozga. Politika je toliko ušla u sport da je to po meni morbidno", objašnjava Šjor Niko i tvrdi da svi na Zapadu pušu u isti teniski i medijski rog po pitanju Novaka Đokovića, ali Donna je druga priča.

Foto: Profimedia

"Donna će imati što da kaže, jako bi mi drago bilo da se plasira u finale Wimbledona."

Donna Vekić je istinska teniska junakinja iz male, ali ponosne i sportski velike Hrvatske. U četvrtak će predstavljati Davida protiv Golijata i u sportskom i u svakom drugom smislu. Ali, upravo ti mali, ali opet tako veliki, pokažu srce i sruše i najveću planinu, najveće golijate. Srce i vjera najveća su snaga.

"Svi ćemo navijati za Donnu Vekić. Nadam se da će nam svima osvjetlati obraz kao i dosad", zaključio je Nikola Pilić.