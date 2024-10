Bivši ministar financija, Zdravko Marić, i službeno je preuzeo mjesto prvog čovjeka teniskog saveza u Hrvatskoj. Izabran je jednoglasnom odlukom članova Skupštine HTS-a. Naslijedio je Nikolinu Babić koja se povukla s funkcije na kojoj je bila šest godina.

Gospodine Mariću, čestitke na novom poslu, koji će biti prvi potez?

Prvi potezi su vezani uz prioritete i ciljeve a to su djeca koja svima trebaju biti na prvom mjestu. Kad oni vide Donnu Vekić kako diže medalju u Parizu, ne gledaju to milijuni već milijarde ljudi svijeta ili Nikola ili Marin što su dizali pehare na pojedinim ATP turnirima to je najbolja pozivnica djeci da se počnu baviti tenisom.

Kakve su vaše ambicije, zbog čega ste se vi odlučili ući u ove nove vode? Navikli smo vas vidjeti u sasvim drugoj ulozi.

Ja sam i dalje privatni poduzetnik i jako uživam u onome što radim, ali isto tako sam procijenio, znam sebe, ovo je volonterska pozicija, bitno mi je okupiti kvalitetan tim oko sebe.

Vi ste aktivni rekreativac, kada je krenula ta vaša ljubav prema tenisu? Nije od malih nogu.

Prva ljubav je bila košarka, ali objektivne okolnosti, jedna ozljeda i operacija su me od košarke odmaknuli, nakon toga sam se skroz priklonio tenisu. Sad u zadnje vrijeme igram jednu ligu gdje nema tu milosti za bivše ministre, predsjednike saveza i ine. Tamo se igra na nož! Ali kvalitetan, rekreativan tenis.

Što bolje ide, forhend ili bekhend?

Prije je puno bolji bio forhend, sad u zadnje vrijem bekhend. Nešto sam eksperimentirao i nije dobro prošao, ali mislim da je sad trenutno bekhend bolji. Ali, nećemo sad otkrivati tajne prema mojim novim protivnicima.

