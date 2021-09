Ruski tenisač Danil Medvjedev pobjednik je posljednjeg Grand Slam turnira sezone, US Opena nakon što je u nedjelju kasno navečer po hrvatskom vremenu u finalu sjajnom igrom porazio prvog tenisača svijeta Srbina Novaka Đokovića sa 6-4, 6-4, 6-4.

Osvojio svoj prvi Grand Slam

Medvjedev je odigrao fantastično finale i nakon dva sata i 17 minute igre pobijedio je Đokovića osvojivši svoj prvi Grand Slam naslov u karijeri nakon što je prva dva finala izgubio. Na US Openu 2019. od Rafaela Nadala, a ove godine na Australian Openu od Đokoviću.

Tek treći Rus koji je osvojio Grand Slam

Medvjedev je tako postao tek treći Rus, nakon Jevgenija Kafeljnikova i Marata Safina, osvajač Grand Slam trofeja.

Nanizao je Nole tako 27. pobjeda na Grand Slamovima, ali ostao je kratak za onu jednu koja bi ga postavila u knjige rekorda i podigla na pijadestal najboljeg tenisača ikad. Đoković je tako ostao izjednačen s Rogerom Federerom i Rafaelom Nadalom na 20 Grand Slamova u karijeri.

Publika u New Yorku nikad nije pretjerano voljela Đokovića, ali u finalu protiv Medvedeva od početka su bili na njegovoj strani. Vjerojatno i jer su bili svjesni da će, u slučaju pobjede srpskog tenisača, prisustvovati pisanju teniske povijesti.

U jednom trenutku je Novak počeo i plakati

Đoković je više puta tijekom meča zahvalio publici, a na pauzi uoči zadnjeg gema toliko ga je dirnula podrška s tribina da je na klupi počeo plakati.

'Najsretniji sam čovjek na svijetu

"Iako nisam pobijedio u ovom meču, najsretniji sam čovjek na svijetu jer ste vi učinili da se osjećam posebno. Dirnuli ste me, nikad se nisam ovako osjećao u New Yorku. Također, htio čestitati Daniilu. Čudesan meč, čudesan turnir. Ako je itko zaslužio Grand Slam, to si ti Danill. Bravo, apsolutno bravo", kazao je u suzama nakon završetka meča na terenu Novak Đoković, prenose strani mediji.

'Nikad to nisam rekao, ali za mene si ti najveći tenisač u povijesti'

Daniil Medvjedev osvojio je tako prvi Grand Slam u karijeri, pokazao je da je zasluženo drugi tenisač svijeta...

"Prvo bih se htio ispričati tebi i tvojim navijačima, znam kroz što si prolazio danas. Čestitam ti na svemu što si napravio ove godine. Nikad to nisam rekao, ali za mene si ti najveći tenisač u povijesti", jasan je bio Rus.

