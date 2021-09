Najbolji svjetski tenisač Novak Đoković od 22 sata na US Openu igra protiv Danila Medvjedeva za 21. titulu na Grand Slam turnirima u karijeri. Ako pobijedi odvojit će se od svojih najvećih rivala (Nadala i Federera) koji imaju po dvadeset Grand Slam titula.

"Ostao mi je još jedan meč. Sve je u njemu i moram napraviti posao do kraja. Ostavit ću srce, tijelo i dušu na terenu. Sve dajem za to. Gledam na taj dvoboj kao da je posljednji u mojoj karijeri. Igram za 21. titulu, igram za kalendarski Grand Slam“, govorio je Đoković nakon slavlja u polufinalu protiv Nijemca Alexandera Zvereva.

Zverev je doveo Đokovića do krajnjih granica, a vrlo vjerojatno će tako biti i u finalu gdje ga čeka Medvjedev koji je u polufinalu, u tri seta, svladao Kanađanina Auger-Aliassimea. Prije nego li je znao protiv koga će igrati u finalu Rus je rekao:

Finale s Nadalom

"Igrao sam prije dvije godine ludi finale protiv Nadala ovdje u New Yorku. Nadam se da će i ovaj put biti ludo, samo želim ja na kraju biti pobjednik“.

Svoje viđenje finala dao je i Zverev nakon što je izgubio veliku borbu protiv Đokovića.

"S razlogom je Đoković najveći svih vremena. Nisu samo brojke na njegovoj strani nego je on mentalno najjači tenisač svih vremena. Da, mislim da će uspjeti“.

U lovu na povijest

Osam puta su u karijeri igrali Đoković i Medvjedev te Srbin ima 5-3. Ove godine su igrali samo jednom i to u finalu Australian Opena. Slavio je Đoković 7-5, 6-2, 6-2.

Valja spomenuti kako je Đoković sada, također, i na korak od nestvarnog rekorda. Naime, mogao bi postati tek trećim tenisačem u povijesti koji je osvojio sva četiri Grand Slama u istoj kalendarskoj godini. Prvi je bio Amerikanac Donald Budge još davne 1938. godine, zatim je to dva puta napravio Australac Rod Laver, 1962. i 1969, godine i sada tu priliku ima upravo Đoković. U slučaju da uzme US Open bio bi mu to 21. Grand Slam u karijeri i preskočio bi Rogera Federera i Rafaela Nadala koji imaju po 20 naslova.

