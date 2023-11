Tijekom vikenda odigrana je završnica ovogodišnjeg izdanja Davis Cupa na kojem je nakon 25 godina čekanja ponovno slavila Italija. Oni su na putu do titule, između ostalog, u polufinalu nakon drame prošli Srbiju i Novaka Đokovića. Iako se nije uspio plasirati u finale, dan nakon njega se priča samo o Đokoviću.

Međutim, ne priča se nekom od Đokovićevih poteza koje je napravio tijekom vikenda na terenu, već o njegovom ponašanju izvan njega.

Naime, on i njegovi suigrači iz reprezentacije odbili su doping-test prije meča četvrtfinala protiv Velike Britanije. Smatrali su da nije u redu da ih testiraju prije meča već poslije njega.

"Imao sam kraću raspravu s tim ljudima. Nisam vjerovao da su donijeli odluku da sat i pol prije meča moram ići na doping-kontrolu. Imam svoju rutinu, ali podržavam testiranje. Ne pred meč. Kad završim, dođite i testirajte, nisam vidio nikakav razlog ni logiku. Nadam se da će se promijeniti takve odluke. Sramotno je što su napravili, ovo je nečuveno", rekao je tada Đoković.

'Ako to tijelo radi svoj posao, Đoković mora biti suspendiran'

Međutim, nekadašnji francuski biciklist Marc Madiot, danas direktor momčadi Groupadaam FDJ drugačije gleda na tu situaciju:

"Ako to tijelo radi svoj posao, Đoković mora biti suspendiran. Odbio je test prije natjecanja, napravio ga je poslije. U biciklizmu ako odbiješ test, test je pozitivan, onda ste kažnjeni. Nemate pravo odbiti testiranje, to je pravilo. Nerealno je da je samo opomenut", rekao je.

'To je odvratno, sramotno i potpuno nepravedno'

U obranu najboljeg tenisača svijeta stala je ponovno Marion Bartoli, bivša francuska tenisačica i pobjednica Wimbledona iz 2013.

"Kad znaš da ćeš na doping test, imaš nekoga tko te prati cijeli dan. Čim izađeš s terena, on te prati, s tobom je u svlačionici kad se tuširaš. A ako ne možeš odmah na WC, on te prati i na konferenciju za novinare i sve dok ne mokriš. Tako da ne vidim nikakvu razliku radi li se to prije ili poslije meča, pogotovo jer je koncentracija urina veća nakon meča jer se učinak dehidracije događa tijekom meča," rekla je Bartoli i zaključila:

"Sud o Đokoviću vezan je samo za britanski tisak, koji ne zna ništa o procedurama, ali dopušta sebi da optužuje igrače. To je odvratno, sramotno i potpuno nepravedno", zaključila je Francuskinja koja je već puno puta javno i žestoko iskazivala podrška kolegama tenisačima, ne samo Đokoviću.

