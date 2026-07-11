FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SLAB REZULTAT /

Potop hrvatskih tenisača u kvalifikacijama Umaga

Potop hrvatskih tenisača u kvalifikacijama Umaga
×
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Samo dvojica od osmorice nositelja neće igrati u zvaršnom kolu

11.7.2026.
22:50
Hina
Sanjin Strukic/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Mili Poljičak, Duje Ajduković i Noa Vukadin nisu uspjeli izboriti plasman u drugo kolo kvalifikacija za 36. izdanje Plava Laguna Croatia Opena koje su u subotu započele u umaškom teniskom centru u Stella Marisu

Poljičak (ATP - 347.) je bio najbliži završnom kolu, jer je protiv 2. nositelja Austrijanca Lukasa Neumayera (ATP - 167.) u trećem setu imao priliku za 'break' kod 2-1 te još četiri 'break-lopte' kod vodstva 3-2. Nakon što ih nije iskoristio Neumayer je izjednačio na 3-3 i u sljedećem gemu došao do 'breaka' koji mu je u konačnici donio pobjedu 6-4, 4-6, 6-4.

Duje Ajduković (ATP - 281.) je imao 'break' prednosti u prvom setu (1-3) protiv umaškog pobjednika iz 2018. Talijana Marca Cecchinata (ATP - 195.), ali je potom izgubio pet gemova zaredom. Cecchinato je u drugom setu napravio 'break' za 3-2 i došao do pobjede u dva seta (6-3, 6-4).

Noa Vukadin (ATP - 710.), koji je u kvalifikacijama nastupio s pozivnicom, pružio je solidan otpor Argentincu Genaru Albertu Olivieriju (ATP - 201.), ali je peti nositelj kvalifikacija na kraju slavio sa 6-2, 6-4.

Samo dvojica od osmorice nositelja neće igrati u zvaršnom kolu, a jedna od njih je prvi nositelj Talijan Luca Nardi (ATP - 166.) kojeg je u subotu svladao sunarodnjak Andrea Guerrieri (ATP - 227.) sa 6-3, 7-6 (5).

Završno kolo kvalifikacija na rasporedu je u nedjelju, s početkom u 17.00 sati.

Atp UmagMili PoljičakDuje AjdukoviĆ
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike