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Povijest ispisana u Wimbledonu! Čehinja napravila nešto što se nikad prije nije dogodilo

Povijest ispisana u Wimbledonu! Čehinja napravila nešto što se nikad prije nije dogodilo
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Foto: Andrew Matthews, PA Images/Alamy/Profimedia

U subotu se ujedno nastavila dominacija čeških tenisačica u Wimbledonu posljednjih godina

11.7.2026.
20:04
Sportski.net
Andrew Matthews, PA Images/Alamy/Profimedia
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Linda Noskova, 21-godišnja češka tenisačica, osvoila je Grand Slam turnir u Wimbledonu svladavši u prvom češkom finalu ikad osam godina stariju Karolinu Muchovu s 6-2, 5-7, 6-3. 

Dvoboj je trajao dva i pol sata, a mogao je biti puno kraći da je Noskova iskoristila vodstvo 6-2, 5-2 i pet meč-.lopti, no Muchova je dobila pet gemova zaredom i poravnala na 1-1 u setovima. Noskova, 12. igračica svijeta, u trećem je setu bila puno smirenija i došla do svog prvog grand-slam naslova u svom prvom finalu. 

Noskova je najmlađa osvajačica Wimbledona od Petre Kvitove iz 2011. Kao treća Čehinja koja je osvojila Wimbledon u zadnje četiri godine, Noskova će se u ponedjeljak popeti na najbolji plasman u karijeri, na 7. mjesto na WTA ljestvici.

Drugi put u karijeri Muchova je igrala u finalu nekog Grand Slam turnira, a prvi puta je za trofej igrala 2023. godine u Roland Garrosu kada je poražena od Poljakinje Ige Šwiatek. 

U subotu se ujedno nastavila dominacija čeških tenisačica u Wimbledonu posljednjih godina jer je prije tri godine slavila je Marketa Vondroušova, a prije dvije godine Barbora Krejčikova.

Po prvi puta u povijesti finale nekog od četiri Grand Slam turnira će igrati dvije češke tenisačice. Ranije je kroz povijest Čehinja Martina Navratilova igrala finala protiv Hane Mandlikove i Helene Sukove, ali je Navratilova igrala pod američkom zastavom.

 

Wimbledon
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