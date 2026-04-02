SKANDAL /

Mila sve priznala i dobila drakonsku kaznu: Gotova joj je karijera?

Mila sve priznala i dobila drakonsku kaznu: Gotova joj je karijera?
Foto: PantherMedia, Panther Media Global/Alamy/Profimedia

Suspendirana je na četiri godine i deset mjeseci jer je namjestila četiri meča

2.4.2026.
21:20
M.G.
PantherMedia, Panther Media Global/Alamy/Profimedia
Srpska tenisačica Mila Mašić (28) suspendirana je na četiri godine i deset mjeseci i mora platiti kaznu od 20 tisuća dolara zbog namještanja mečeva, potvrdila je Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA).

Mila Mašić je priznala da je namjestila četiri meča i za to dobila novac.

"Prihvatila je kaznu i odrekla se saslušanja pred nezavisnom komisijom. U kaznu će se uračunati i suspenzija koja je bila na snazi od prosinca 2025. godine. Kazna istječe 23. listopada 2030. godine", piše u priopćenju ITIA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posljednji meč odigrala je krajem 2025. godine, a njen najbolji renking bio je 875. mjesto.

Tijekom karijere ukupno je zaradila 23.307 dolara, malo više od iznosa kazne koju sada mora platiti.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
