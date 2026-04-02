Mila sve priznala i dobila drakonsku kaznu: Gotova joj je karijera?
Suspendirana je na četiri godine i deset mjeseci jer je namjestila četiri meča
Srpska tenisačica Mila Mašić (28) suspendirana je na četiri godine i deset mjeseci i mora platiti kaznu od 20 tisuća dolara zbog namještanja mečeva, potvrdila je Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA).
Mila Mašić je priznala da je namjestila četiri meča i za to dobila novac.
"Prihvatila je kaznu i odrekla se saslušanja pred nezavisnom komisijom. U kaznu će se uračunati i suspenzija koja je bila na snazi od prosinca 2025. godine. Kazna istječe 23. listopada 2030. godine", piše u priopćenju ITIA.
Posljednji meč odigrala je krajem 2025. godine, a njen najbolji renking bio je 875. mjesto.
Tijekom karijere ukupno je zaradila 23.307 dolara, malo više od iznosa kazne koju sada mora platiti.
POGLEDAJTE VIDEO: Dani žalosti u Italiji i euforija u Bosni i Hercegovini