Osim odgovora na pitanje je li Novak Đoković cijepljen, teniskom svijetu možda je najintrigantnije i ono koliko će još dugo igrati najbolji tenisač u povijesti. Odgovor je ponudio njegov otac Srđan Đoković.

"Osvojit će još bar dva Wimbledona i još nekoliko drugih Grand Slamova. Sigurno… Ti sumnjaš u to? Ne trebaš biti stručnjak za to, igrat će Novak još dvije-tri godine, to će biti dovoljno", rekao je Đokovićev otac za K1 TV.

Finale US Opena

Osvrnuo s ovom prilikom na finale US Opena i Novakov poraz od Danila Medvedeva. Istaknuo je da ga je prilikom meča poremetila publika, koja mu nije bila naklonjena.

"To ga je poremetilo, ali glavni poraz je fantastična igra Medvedeva. To je tako. Moj je sin naučen da se sport sastoji od pobjede i poraza, kako prihvatiš pobjedu, tako i poraze. Često sam u njegovoj karijeri govorio da kada igra loše, pa pobijedi, to nije dobro", istaknuo je. Prisjetio se i teških početaka.

"Ja sam jedan od rijetkih koji imaju pozitivan skor s Novakom. Prvi put me je dobio s 11, više nisam mogao ni gem osvojiti, tako da je skor sada 100-1. Uvijek sam se nervirao, tada sam bio na ivici egzistencije, to je bilo strašno teško. Stasavao je u vrijeme bombardiranja, plaća od dvije-tri marke. Nikad im neću oprostiti bombardiranje. Tada je imao 12 godina. Ogromna bomba je pala u Rakovici, sva stakla su popucala u našem stanu na Banjici '99. Popadali smo s kreveta, pobjegli su u hodnik, kukali su "Bože spasi nas, ne daj nas". To su traume koje ostaju za cijeli život", završio je.