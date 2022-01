Ministar za imigraciju Alex Hawke odbio je Novaku Đokoviću vizu. Kako prenose australski novinari viza mu je odbijena u interesu zdravlja i javnog interesa. Branitelj naslova na Australian Openu tako će vjerojatno propustiti prvi Grand Slam sezone, iako sada slijedi žalba na ovu odluku ministra.

Ipak, daleko je ovo od kraja ovog slučaja koji se pretvorio u pravi cirkus. Naime, Abdul Rizvi, bivši zamjenik tajnika australskog odjela za imigraciju, objavio je da Đoković još uvijek može nastupiti na Australian Openu.

"Ako ministar ukine Đokovićevu vizu, a on se na takvu odluku žali, to ministru otvara opciju da ga se iz 'pritvora' pusti pomoćnom ili premosnom vizom dok traje žalbeni postupak. On bi mogao trajati dovoljno dugo da se Đoković natječe na Australian Openu", napisao je Rizvi na svoj Twitter.

Stiglo je objašnjenje

"Iskoristio sam svoje ovlasti Zakona o imigracijama da poništim vizu koju je Novak Đoković imao. Odluka je bazirana na zdravstvenim i ostalim temeljima koji su u javnom interesu. Ova odluka je uslijedila nakon naloga Saveznog i okružnog suda od 10. siječnja, kojim je poništena prethodna odluka o ukidanju vize.

U donošenju odluke pažljivo sam uzeo u obzir informacije koje su mi dostavljene od Australske granične službe i Department of Home Affairsa. Zahvaljujem im što su radili svaki dan kako bi služili interesima Australije u ovim zahtjevnim uvjetima. Morrisonova vlada je čvrsto posvećena zaštiti granica Australije, posebno u doba pandemije", stoji u odluci ministra Hawkea.

