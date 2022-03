Srpski tenisač, Novak Đoković, čvrst je oko svoga stava kako se neće cijepiti, bez obzira što će to možda značiti da neće moći nastupati na velikim natjecanjima.

O tome je progovorio i nekadašnji trener Serene Williams, Patrick Mouratoglou, koji podržava Novakov stav.

'Rekao je da neće lagati'

"Za nekoga kao što je Novak, lako bi bilo da dođe do liječnika koji će mu dati papire da je cijepljen, iako nije. A da nitko za to ne sazna. To bi mu dozvolilo da igra na svim turnirima, da se natječe za titulu najvećeg ikada", rekao je Mouratoglou u videu objavljenom na njegovom Instagram profilu.

"Ali, rekao je da neće to napraviti, da neće lagati i da vjeruje da je loše biti cijepljen, ma što god drugi rekli na to. Poslao je poruku svijetu. Vjeran je svojim idealima i veoma je jedinstven. Zato ova odluka može biti najvažnija za Novaka. Pokazao je tko je on zaista!", rekao je Mouratoglou.