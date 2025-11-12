Sinner nastavlja niz: Peta pobjeda zaredom nad Zverevom i prvo mjesto u skupini

Talijanski teniski as Jannik Sinner već je osigurao prvo mjesto u skupini Björn Borga na završnom ATP turniru u Torinu pobjedom nad Nijemcem Alexanderom Zverevom 6-4, 6-3.

Dvadesetčetverogodišnji Sinner, branitelj naslova u Torinu, peti je put zaredom pobijedio Zvereva i poveo u međusobnim susretima 6-4. Ove je godine bio bolji od njega četiri puta, prvo u finalu Australian Opena, a zatim još tri puta u posljednjih 17 dana nakon bečkog finala i pariškog polufinala.

Pobjedama nakon dva kola grupne faze, Sinner je već osigurao plasman u polufinale s prvog mjesta, a Zverev i Kanađanin Auger-Aliassime će se u petak boriti za drugu kartu za polufinale.

Završni mečevi u skupini Jimmyja Connorsa igrat će se u četvrtak između Carlosa Alcaraza i Lorenza Musettija te Alexa de Minaura i Taylora Fritza. U ovoj skupini, Alcaraz je na pragu promocije s dvije pobjede, a treća pobjeda bi mu osigurala prvo mjesto na ATP ljestvici na kraju sezone. Fritz i Musetti su sljedeći s po jednom pobjedom, dok je de Minaur još uvijek bez pobjede u Torinu.

