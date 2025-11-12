FREEMAIL
korak do polufinala /

Drama u tri seta: Pavić i Arevalo u infarkt završnici slavili u Torinu

Drama u tri seta: Pavić i Arevalo u infarkt završnici slavili u Torinu
Foto: Www.imagephotoagency.it/imago Sportfotodienst/profimedia

Pavić i Arevalo će u polufinale ukoliko u zadnjem kolu svladaju Finca Haria Helliovaru i Britanca Henrya Pattena.

12.11.2025.
22:25
Tonko Medvedec
 Hrvatski tenisač Mate Pavić i Salvadorac Marcela Arevala svladali su u 2. kolu ATP finala parova u Torinu Amerikance Christiana Harrisona i Evana Kinga s 7-6 (5), 6-7 (2), 13-11. 

Bio je to iznimno uzbudljiv dvosatni meč u kojem su Pavić i Arevalo dobili prvi set spasivši set-loptu, pa izgubili drugi set u "tie-breaku", da bi u trećem setu, u "super tie-breaku" propustili meč loptu kod 9-8. Amerikanci su potom prokockali dvije meč lopte, a Hrvat i Salvadorac su dobili zadnja tri poena i došli do prve pobjede na ATP finalu. 

Pavić i Arevalo će u polufinale ukoliko u zadnjem kolu svladaju Finca Haria Helliovaru i Britanca Henrya Pattena.   

Mate PavićMarcelo ArevaloAtpZavršnica
Drama u tri seta: Pavić i Arevalo u infarkt završnici slavili u Torinu