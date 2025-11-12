Mini Vatreni oduševljavaju: 'Mi imamo svoju ideju, svoje principe...'

Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina doznala je protivnika u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva koje se održava u Katru. I za prolaz među 16 najboljih borit će se protiv prvaka Azije, reprezentacije Uzbekistana. A kako se za nju priprema generacija koja je već osvojila navijače donosi reporterka RTL Danas Marija Krolo.

Remi protiv Senegala pa pobjede protiv Ujedinjenih Arapskih Emirata i Kostarike i mladi Vatreni su među 32 najbolje momčadi na svjetskoj smotri. A sljedeća prepreka na putu do osmine finala bit će im prvak Azije - momčad Uzbekistana.

"Za vrijeme treninga smo zapravo saznali da smo dobili Uzbekistan. Svaka ekipa u ovoj fazi je zahtjevna. Uzbekistan je, kao što znamo, prvak Azije. Sigurno da su kvalitetna ekipa. Mi imamo svoju ideju, svoje principe, i trebamo nastaviti one stvari koje smo radili dobro. Neke sitnice, koje su bile manje dobre, naravno nastojat ćemo popraviti i opet uz to ubaciti djelić posebne pripreme za Uzbekistan", rekao je Marijan Budimir, izbornik naše reprezentacije.

Najnovije vijesti iz svijeta nogometa čitajte na Net.hr-u

Posebnu atmosferu unutar momčadi već su si stvorili. Mladi Vatreni dišu kao jedno, bilo da igraju stolni tenis ili jašu na devama. Da mu suigrači na terenu izgledaju dobro pobrinuo se frizer u kopačkama - Lukas Marić.

"Kao što kaže onaj naš logo: obitelj. Stvarno tako izgledamo, tako se ponašamo jedni prema drugima. Zato mislim da vjeruju u nas i da su to prepoznali", rekao je Leon Jakirović.

Prepoznao je to i izbornik Zlatko Dalić kojemu događanja u Katru nisu prošla ispod radara:

"Dvije visoke pobjede, dva dobra rezultata, plasman za dalje. To je hrvatska budućnost. Vidim da su poprimili one osobine A reprezentacije: zajedništvo, ponos, igra za Hrvatsku, to je jako važno, i želim im svu sreću."

Pa možda isto tako poprime i uspjehe A reprezentacije od prije tri godine. Ako netko slučajno ne zna što je tada bilo - Hrvatska se okitila svjetskom broncom, a sada stopama svojih starijih kolega, isto žele i mladi Vatreni.

POGLEDAJTE VIDEO: Vori o očekivanjima hrvatske reprezentacije na Euru