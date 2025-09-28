PALA ODLUKA /

Sin Ivana Ljubičića neće igrati za Hrvatsku, odabrao je drugu reprezentaciju

Foto: Profimedia

Hrvatska ostala bez jako velikog talenta

28.9.2025.
17:48
Leonardo Ljubičić, sin legendarnog hrvatskog tenisača Ivana Ljubičića, neće igrati za Hrvatsku, već za Monako.

Šesnaeestogodišnji Ljubičić je nedavno osvojio Kvarner Junior Open u Rijeci, juniorski ITF J30 turnir, što mu je bio prvi naslov na juniorskom Touru.

U Rijeci je Leonaro nastupao pod zastavom Monaka i njegova odluka je veliki gubitak za hrvatski tenis jer je riječ o jednom od najperspektivnijih igrača koji su rođeni u Lijepoj Našoj.

Leonardo je riješio administraciju i od sada igra pod zastavom Kneževine Monako, gdje živi s obitelji.

