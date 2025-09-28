Sin Ivana Ljubičića neće igrati za Hrvatsku, odabrao je drugu reprezentaciju

Oprostio se i najbolji /
Novak Đoković se slomio nakon smrti Nikole Pilića: ‘Bio si mi teniski otac’
Hrvatska ostala bez jako velikog talenta
Leonardo Ljubičić, sin legendarnog hrvatskog tenisača Ivana Ljubičića, neće igrati za Hrvatsku, već za Monako.
Šesnaeestogodišnji Ljubičić je nedavno osvojio Kvarner Junior Open u Rijeci, juniorski ITF J30 turnir, što mu je bio prvi naslov na juniorskom Touru.
U Rijeci je Leonaro nastupao pod zastavom Monaka i njegova odluka je veliki gubitak za hrvatski tenis jer je riječ o jednom od najperspektivnijih igrača koji su rođeni u Lijepoj Našoj.
Leonardo je riješio administraciju i od sada igra pod zastavom Kneževine Monako, gdje živi s obitelji.
POGLEDAJTE VIDEO: Vedran Ćorluka postavio osobni rekord