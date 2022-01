Prvi tenisač svijeta Novak Đoković morao je napustiti Australiju prošle nedjelje nakon što su mu australske vlasti uskratile vizu i deportirale ga jer nije cijepljen protiv koronavirusa.

Đoković se u nedjelju ukrcao u zrakoplov kako bi otišao iz Australije nakon što je savezni sud potvrdio oluku ministra imigracije Alexa Hawkea o ukidanju njegove vize, uz obrazloženje da Đokovićeva odluka da se ne cijepi protiv koronavirusa predstavlja rizik za zemlju.

Jednoglasna odluka tročlanog sudskog vijeća stavila je točku na Đokovićeve nade i namjere da u Melbourneu osvoji svoj 10. naslov na Australian Openu i rekordnu 21. Grand Slam pobjedu.

Australski Savezni sud u četvrtak je objavio detalje odluke kojom je Đoković potjeran iz zemlje, a u njemu je navedeno da je Novak potjeran jer je predstavljao prijetnju za zdravlje.

'Ministar nije bio zadovoljan'

"Vodila se velika debata o tome kako pristupiti izjavi ministra. Razrješenje debate nije neophodno kako bi došli do zaključka i ministar Hawke nije bio dužan navoditi razloge za odbijanje vize, iako je to učinio. Sud ne sumnja da je ministar trebao četiri dana kako bi formulirao razloge za donošenje odluke. Ipak, razloge nije trebao ni dostaviti, jer nije bio obavezan za to, stoji u priopćenju, a u nastavku je pojašnjeno čime ministar Hawke nije bio zadovoljan:

"Ovlaštenje za ukidanje vize uvjetovano je tim da ministar nije bio zadovoljan određenim stvarima, a te stvari su da prisutnost nositelja vize u Australiji može biti ili bi mogao biti rizik za zdravlje, sigurnost ili dobar red zajednice u Australiji."

