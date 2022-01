Nakon sage koja je trajala gotovo dva tjedna, Novak Đoković je izbačen iz Australije te se nije imao prilike natjecati na Australian Openu.

I sada, kada je već treći dan Australian Opena u tijeku, tamošnji se stanovnici 'sprdaju' s Đokovićevim pokušajem ulaska u zemlju.

Restoran se sprda

Naime, restoran 'Australian Lamb', odnosno 'Australska janjetina', u svojem je kamionu kružio u blizini Melbourne Parka. Na njemu je bila jedna reklama na kojoj nisu štedjeli srpskog tenisača.

Iskoristili su igru riječima kako bi reklamirali svoj restoran, a usput 'sprdali' Noleta.

"Svi su dobrodošli na naš roštilj. Nema šale", glasila bi reklama u prijevodu, ali s obzirom na to da je 'not joking' krivo napisano, poruka se može shvatiti kao:

"Svi su dobrodošli na naš roštilj. Samo ne Đoković." ("Everyone's welcome at our BBQ. Not Djoking")

Srbi bijesni

Naravno, ova vijest nije prošla nezapaženo u Srbiji, a tamošnji Informer je napisao:

"Dno dna, nova sramota Australaca."

[PROMO] Zavrti kolo besplatnih vrtnji na Arena casinu i preuzmi svoj poklon!