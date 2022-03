Ruski tenisač Daniil Medvjedev prekinuo je nevjerojatni, epski, povijesnih 361 tjedan vladavine Novaka Đokovića na broju 1. i postao 27. broj teniski 1 svijeta na ATP ljestvici 2022. Medvjedev, koji ima 8.615 bodova, konačno je nadmašio Đokovićev zbroj od 8.465 na ATP-u prije službene objave u ponedjeljak, 28. veljače.

361 tjedan na broju 1

Nole, 20-struki Grand Slam prvak, držao je prvo mjesto u muškom tenisu nevjerojatnih rekordnih 361 tjedan ukupno i time ispisao stranice povijesti tenisa, pokazao apsolutnu dominaciju. Ovo je samo posljedica nemogućnosti nastupanja na svim turnirima zbog neprocijepljenosti. Novak Đoković deportiran je iz Melbournea, gdje mu nije dopušteno da nastupi na Australian Openu, na Grand Slamu gdje ima 9 naslova. Na kraju je Rafael Nadal osvojio turnir i uzeo 21. Grand Slam, jedan više od Đokovića i Rogera Federera.

Novak neće moći nastupiti u Indian Wellsu niti u Miamiju

Novak neće moći nastupiti niti u Indian Wellsu kao niti u Miamiju, a pitanje je što će biti s Roland Garrosom i Wimbledonom. Prošlog tjedna, Novak nije uspio uzeti Dubai, pa je i tu kiksao. Noletu se tako sprema katastrofa, jer tek sad mu slijede problemi zbog nemogućnosti nastupanja na svim turnirima, te bi mogao ostati kratak u utrci za naslov najboljeg tenisača svih vremena...

"Ne mogu izbrisati iz sjećanja ono što se dogodilo. Toliko je sve svježe. Bilo je i drugih stvari koje su me uzdrmale i koje ne mogu zaboraviti, a kamoli ovako nešto. To je stvarno bio presedan u svakom smislu. Mogu prihvatiti da je to tako kako jeste i nastaviti dalje. Ono što sigurno nećete čuti ili vidjeti od mene je da bježim od odgovornosti i želje da odgovorim nekome na neko pitanje. Ništa ne krijem, ni od koga ne bježim", kazao je prije nekoliko dana Novak Đoković za srpsko izdanje SK.

"Stvorila se jedna jako ružna slika o meni. Ponizili su me, ako mogu da kažem i na svetskom nivou. Zato je bitno da imam priliku da uvek kažem nešto, ako neko želi nešto da me pita, odgovoriću, ponavljaću svoje odgovore jer nemam šta drugo da dodam osim onoga što sam rekao za BBC", dodao je Nole...

'Sretan sam što sam broj 1'

Govoreći o svom posljednjem postignuću, Medvjedev je, pak, rekao:

“Naravno da sam sretan što sam stigao do broja 1. To mi je bio cilj od malih nogu, a posebno u posljednje vrijeme. Dobio sam puno poruka od mnogih ljudi i drugih tenisača i samo želim zahvaliti svima na velikoj podršci."

Sve je bilo gotovo kada je Đoković izgubio u četvrtfinalu Dubai Duty Free Tennis Championshipa od Jirija Veselyja u veljači ove godine...

Medvedev je također osvojio 13 titula na razini turneje, uključujući četiri Masters 1000 kruna i prvi je igrač izvan 'Big Four' srpskog Novaka Đokovića, švicarske legende Rogera Federera i 21-strukog Grand Slam španjolskog velikana Rafaela Nadala, kao i Britanca Andy Murray, koji je došao do broja 1 u više od 18 godina.