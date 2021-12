Ruski tenisači novi su osvajači Davis Cupa. U Madridu, u finalnom susretu, Rusija je pobijedila nakon što je dobila i drugi pojedinačni meč. Za Rusiju je ovo treći trofej pobjednika u ovom natjecanju.

Nakon što je u prvom meču Andrej Rubljov svladao Bornu Goju sa 6-4, 7-6(5) te je Rusima donio prvi bod, u drugom pojedinačnom meču je Danil Medvjedev, drugi tenisač na svijetu, svladao Marina Čilića 7-6(7), 6-2 te time Rusima osigurao pehar.

Čilić je odigrao vrlo dobar prvi set, ali nakon što su sitnice odlučivale u toj prvoj dionici, u nastavku meča Čilić više nije mogao parirati ovogodišnjem pobjedniku US Opena.

U prvih šest gemova serveri su odlično obavljali posao i vrlo brzo je na semaforu zasvijetlilo 3-3. U sedmom gemu su se dogodili prvi problemi za igrača koji servira te se Čilić suočio s prvom break-loptom. Tada je u dugoj izmjeni Čilić izdržao i izvukao taj gem te je odmah kontrirao u idućem gemu, ali je i hrvatski tenisač propustio jednu break-loptu za 5-3.

Odluka je tako pala u tie-breaku gdje je Čilić imao 4-2, ali nije došao ni do jedne set-lopte. Medvjedev je, pak, iskoristio svoju treću.

U drugom setu Medvjedev je vrlo brzo došao do željenog breaka, napravio ga je za vodstvo 3-1 i time su mu se širom otvorila vrata prema pobjedi. Nije Rus više uzmaknuo ni jednom te je kod 5-2 napravio novi break za konačnu pobjedu i veliko rusko slavlje u Madridu.

Hrvatska je time ostala na dva osvojena Davis Cup trofeja u povijesti. Najbolji su bili hrvatski tenisači 2005. i 2018. godine, dok je osim ovog finala igrala i izgubila još 2016. godine (od Argentine u Zagrebu).

Za Ruse je ovo, pak, treći Davis Cup u povijesti, a slavili su još 2002. i 2006. godine. Uz te pobjede Rusi imaju još i tri izgubljena finala (1994., 1995. i 2007. godine).

DRUGI SET:

2:6 - Gotovo je. Rus je breakao Čilića i osvojio drugi set te je donio pobjedu ruskoj reprezentaciji.

2:5 - Protutnjao je Rus i kroz ovaj gem, sada je na korak od pobjede, mora uzeti samo još jedan svoj servis i to je to.

2:4 - Tračak nade za Čilića, ali ga je dosta namučio Medvedjev i jedva je uzeo svoj servis. No, ništa još nije gotovo.

1:4 - Evo Medvedjeva sada na tri razlike, kako se sve okrenulo. Baš šteta. Protutnjao je kroz svoj servis.

1:3 - Katastrofa za Marina. Puno je griješio i to ga je skupo stajalo. Rus je nadomak pobjede.

1:2 - Odličan je Medvedev sada bio i sigurnosti mu ne nedostaje.

1:1 - Ali odličan je Čilić odmah uzvraća jednakim intenzitetom. Čini se da Čilić nije klonuo i dalje je koncentriran i nabrijan.

0:1 - Rus je počistio Čilića u prvom gemu sa samo jednim izgubljenim poenom. Nastavlja se triler.

PRVI SET: 6:7

6:7 - Nevjerojatan je ovaj tie-break bio. Rus je na kraju slavio sa 6:8, ali uz zaista briljantnu igru Čilića.

6:6 - Idemo u tie-break. Rus je opet teže od očekivanog uzeo svoj servis. No sada je sve moguće, ako Marin zadrži dobru igru i koncentraciju.

6:5 - Devastirao ga je Marin u ovom gemu. Izgleda naš tenisač puno bolje od drugog igrača svijeta. Možda je i senzacija na pomolu.

5:5 - Muči se sada Medvedjev više s Čilićem nego Marin s njime i to je vrlo dobro. Opet je jedva osvojio svoj gem.

5:4 - Kako igra Marin danas, rasturio je Rusa u ovom gemu i dao mu samo jedan poen. Briljantno!

4:4 - Namučio je Marin sada Medvedjeva, imao je break-loptu, ali je otišao u deuce i na kraju je Rus ipak uzeo svoj servis, ali ovo je bilo fantastično. Ipak nije toliko moćan i nedodirljiv.

4:3 - E sada se pošteno namučio Marin da obrani svoj servis, gubio je u jednom trenutku pa se vraćao i zatim ga je Rus imao na break-lopti, ali se vratio Čilić i ušao u deuce. Medvedjev je čupao sve i svašta, ali Čilić je na kraju ipak uzeo svoj gem.

3:3 - Prošetao se Rus na svom servisu, Čilić je tu nemoćan, ali dobro Marin odrađuje svoj servis-gem pa eto barem nešto za pohvalu.

3:2 - Ali ne da Mrnja svoj servis, jednako lako dobiva kao i Rus, bit će ovo vrlo zanimljiv meč.

2:2 - Lako je Medvedjev uzeo i ovaj gem, samo jedan poen je izgubio. Čilić će se morati trgnuti malo ako želi izjednačiti s Rusima.

2:1 - Uz dosta muke Čilić je uzeo svoj servis, bilo je dosta razmjene, ali Rus je griješio i uzeo je Mrnji samo jedan poen.

1:1 - Medvedjev je uzeo svoj servis, ali ne baš tako lako kako je možda očekivao. Čilić nije loše izgledao na momente.

1:0 - Lagano je i uvjerljivo Čilić osvojio svoj servis sa samo jednim izgubljenim poenom, samo tako Marine treba nam ova pobjeda.

0:0 - Sve je sada u rukama Marina Čilića, ako Marin ne pobijedi Hrvatska ostaje bez šansi za osvajanjem Davis Cupa.

BORNA GOJO - ANDREJ RUBLJOV 4:6, 6:7 (5:7)

DRUGI SET: 6:7 (5:7)

6:7 - Nažalost nakon trilera u tie-breaku, Rubljov je preokrenuo Goju koji je sjajno igrao i vodio i na kraju je ipak slavio.

6:6 - Nastavlja svoju dominaciju na servisu Rubljov i Gojo opet ništa nije uspio. Ali sada idemo u tie-break i tu može biti svašta.

6:5 - Još jedan napet gem za Goju, ali Rubljov je sada počeo jako gubiti živce i napravio je dvije pogreške udarivši lopticu okvirom reketa, a žalio se i na to da mu smetaju visoke lopte kod drugog servisa Goje. Nešto očito smeta tenisačima kod podloge jer loptica dosta jako odskače. Osigurao je Borna i tie-break.

5:5 - Rubljov lako uzima svoj servis, ali Gojo je uspio uzeti barem jedan poen. Eto, bar nešto.

5:4 - Uz malo muke, Borna uzima svoj servis, Rubljov sve teže uzima poene na Borninom servisu i to je dobro.

4:4 - Ništa ne može Gojo Rubljovu na njegovu servisu, opet bez izgubljenog poena osvojen gem. Vrlo impresivno, samo pet poena je izgubio do sada na svom servisu.

4:3 - Ali ne da se Borna, sada je pomeo Rusa na svom servisu bez izgubljenog poena. Samo da je nekako breakati Rubljova...

3:3 - A što reći nego da je Rubljov i ovaj svoj servis dobio bez imalo otpora, bez izgubljenog poena.

3:2 - Evo ga nakon duljeg vremena. Gojo je dobio svoj servis nešto lakše i bez prejakog otpora Rusa. Možda je sad vrijeme za pojačati tempo.

2:2 - Malo je bolji Gojo sada na Rubljovovim servisima, ali još uvijek Rus to vrlo lako dobiva, dok se Gojo na svojim servisima baš jako muči.

2:1 - Nevjerojatno kako se Borna izvukao sada, imao je Rus 0:40, ali uspio je Gojo sjajnim poenima spasiti tri break-lopte i otići u deuce. A tamo je slomio Rusa u dva vezana poena.

1:1 - Gojo se malo ohrabrio i uzeo je dva poena Rubljovu na njegovu servisu i zamalo su otišli u deuce. Šteta, zaista je malo nedostajalo da Borna ovdje napravi nešto.

1:0 - Pravi triler od gema. Borna je prvo gubio s 0:30, onda se senzacionalno vratio, pa ga je Rus zamalo breakao da bi onda ovaj na kraju ipak spasio break-loptu i otišao je u deuce. Tamo su se nadmetali nekoliko minuta i Borna je na koncu uzeo svoj servis.

PRVI SET 4:6

4:6 - Rus je i ovaj gem odnio bez problema i donio je prvi set svojoj reprezentaciji. Kao što smo i rekli, bit će ovo težak meč za Goju.

4:5 - Probudio se malo Gojo i sada je nešto lakše uzeo svoj servis, počeo je malo agresivnije izlaziti i napadati mrežu. Rus sada servira za prvi set.

3:5 - Rus je na korak od uzimanja prvog seta. Opet je pomeo Goju na svom servisu, izgubio je samo jedan poen i to zato što je Rubljov dva puta loše servirao.

3:4 - Loše je. Gojo je izgubio svoj servis, Rubljov je malo podigao tempo i ovaj put je nadigrao Bornu, sada počinju problemi za Hrvata.

3:3 - Nevjerojatno, ali Gojo još uvijek nije uzeo niti poena na servisu Rubljova. Rus je neumoljiv, 12 poena u nizu je skupio.

3:2 - Evo ga! Gojo pomeo Rubljova bez izgubljenog poena, tako se to radi. Nije Rus ovaj put imao rješenja za našeg senzacionalnog tenisača.

2:2 - Rus opet čisti svoj servis besprijekorno, nije izgubio niti poena! Morat će se Borna malo trgnuti ako želi pobjedu.

2:1 - Ne da se naš Borna, iako je imao dosta poteškoća uzeo je i svoj drugi servis.

1:1 - Rubljov je prelako uzeo svoj servis, bez izgubljenog poena.

1:0 - Uzeo je Borna teže od očekivanog svoj prvi servis i gem. Imao je prvo Rubljova na 40:15, ali onda je ovaj zaredao nekoliko poena i zamalo breakao Bornu, ali uspio se Hrvat vratiti i uzeti gem.

0:0 - Počeo je meč. Borna Gojo neće imati lak posao protiv petog igrača svijeta Rubljova.

15:15 - Prvi na teren ide Borna Gojo protiv Andreja Rubljova, onda će na borilište Marin Čilić protiv Daniila Medvedjeva, a na kraju će ako bude potrebe pobjedu loviti Nikola Mektić i Mate Pavić protiv Karatseva i Rubljova.

15:10 - Čeka se početak prvog meča.

Hrvatska je za prolaz u finale svladala Srbiju 2:1, a Rusija Njemačku istim rezultatom, s tim da je pobjeda ruskog sastava bila ostvarena izuzetno uvjerljivo, bez izgubljena seta u oba pojedinačna meča. No to se na neki način i očekivalo od ekipe koja ima drugog (Daniil Medvedjev) i petog igrača s ATP liste (Andrej Rubljov).

Jedan od favorita

“Prije početka turnira Rusija je slovila kao jedan od favorita za osvajanje naslova. Ima nevjerojatno jaku reprezentaciju, četiri tenisača među prvih 30, što govori o veličini. I pokazali su da su jako moćni, pobijedili su u svim susretima, iako su imali neke teške okršaje, kao u grupi sa Španjolcima. Zasluženo su u finalu, a mi se nadamo da ćemo izaći s najboljom igrom. Veselimo se još jednom finalu i nadamo se uspjehu”, kaže Marin Čilić, naš prvi reket, koji prema pravilima igra protiv najbolje rangiranih suparničkih igrača.

Recept protiv Medvjedeva

Koji je recept za pobjedu protiv Daniila Medvedjeva? Odigrati prva dva seta kao prva dva seta u Wimbledonu?

“Tako nekako. Poznajem ga dobro. Imali smo taj sjajan meč u Wimbledonu u kojem sam nažalost izgubio u pet setova. No taj meč mi je dao dosta nade i samopouzdanja za nastavak sezone. Sigurno da ću ući u meč lakše, osjećam da mogu doći do pobjede. No najbitnije je da dođemo do dva boda.”

A što treba napraviti Borna Gojo za pobjedu protiv Rubljova?

“Borna je pokazao fenomenalan tenis tijekom posljednjih deset dana. Igrao je sjajno, najbolje u dosadašnjoj karijeri. Treba vjerovati u sebe, a mi ćemo mu sa strane dati veliku podršku. Čeka ga nevjerojatno težak meč, no pritisak je na Rusima koji moraju osvojiti dva boda u pojedinačnim mečevima”, rekao je Marin.