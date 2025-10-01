Roger Federer pred ulaskom u Kuću slavnih: Zajedno kandidirani i Del Potro te Kuznjecova

Švicarska teniska legenda Roger Federer, argentinski pobjednik US Opena 2009. i osvajač Davis Cupa Juan Martin del Potro te četverostruka osvajačica Grand Slam trofeja Ruskinja Svjetlana Kuznjecova, kandidirani su za uvrštenje u Međunarodnu tenisku kuću slave sljedeće godine.

Roger Federer je tek jedan od osmorice tenisača koji su u karijeri uspjeli osvojiti pojedinačne naslove na sva četiri Grand Slam turnira. Prvi je osvojio u Wimbledonu 2003., mjesec dana prije 22. rođendana i postao prvi tenisač koji je uspio osvojiti 20 trofeja na četiri najveća teniska turnira. Osam puta je slavio u Wimbledonu, pet puta na US Openu, ima šest trofeja na Australian Openu i jedan u Roland Garrosu.

Švicarac je 310 tjedana proveo na čelnom mjestu ATP ljestvice, a karijeru je završio sa 103 naslova, kao drugi u Open eri koji je osvojio više od 100 naslova. Ljubitelji tenisa su ga čak 19 godina zaredom (2003. - 2021.) birali kao najdražeg im igrača na ATP Touru.

Sa švicarskom reprezentacijom je osvojio Davis Cup 2014., a 2008. je sa Stanom Wawrinkom bio pobjednik olimpijskog turnira parova u Pekingu. Karijeru je završio 2022. na Laver Cupu, natjecanju koje je pomogao ustanoviti, a osvojio ga s reprezentacijom Europe u tri izdanja zaredom od 2017. do 2019.

Argentinac Juan Martin del Potro je jedan od tenisača koji su Federeru "ukrali" Grand Slam trofej, a to je učinio pobijedivši Švicarca u finalu US Opena 2009. Ozljede su mu skratile karijeru u kojoj je uspio osvojiti 22 pojedinačna naslova, a došao je do 3. mjesta na ATP ljestvici.

Ponosno je predstavljao Argentinu na olimpijskim turnirima, osvojivši broncu na wimblednskoj travi 2012. u Londonu te srebrnu medalju četiri godine poslije u Rio de Janeiru. Ponajviše zahvaljujući njemu, Argentina je 2016. uspjela postati osvajač Davis Cupa, a do naslov je došla pobijedivši Hrvatsku (3-2) u finalu odigranom u Areni Zagreb.

Posljednji službeni meč odigrao je na turniru u Buenos Airesu u veljači 2022.

Ruskinja Svjetlana Kuznjecova u iznimnoj je konkurenciji u prvom desetljeću 21. stoljeća osvojila dva pojedinačna Grand Slam trofeja, pobijedivši na US Openu 2004. i na Roland Garrosu 2009. Uz to je bila i odlična igračica parova pa u toj konkurenciji ima i dva naslova na Australian Openu (2005. i 2012.).

U 15-godišnjoj profesionalnoj karijeri osvojila je 18 trofeja na WTA Touru u pojedinačnoj konkurenciji i još 16 u parovima. Popela se do 2. mjesta na pojedinačnoj WTA ljestvici i do treće pozicije u parovima.

Uspješna je bila i u reprezentativnim natjecanjima pa je s Rusijom triput osvojila tadašnji Fed Cup, natjecanje koje danas nosi ime Billie Jean King Cup. Karijeru je završila u Wimbledonu 2021.

Za očekivati je da će svo troje kandidata biti primljeni u društvo teniskih besmrtnika, za što će morati dobiti najmanje 75% glasova od predstavnika glasačke skupine. Njihovu će kandidaturu moći poduprijeti i ljubitelji tenisa svojim glasovima. Osoba s najviše glasova će na osvojene glasove službene glasačke skupine dobiti još dodatna tri postotna boda, drugoplasirana će dobiti dva, a trećeplasirana jedan postotni bod.

Datum prijema "Klase 2026." u Međunarodnu tenisku kuću slave bit će obznanjen kasnije tijekom ove jeseni.

