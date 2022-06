Toni Nadal, ujak i nekadašnji trener Rafaela Nadala (22 Grand Slam naslova), vjeruje da će njegov nećak igrati na ovogodišnjem Wimbledonu, unatoč ozbiljnoj ozljedi stopala, zbog koje je na putu prema 14. naslovu u Roland Garrosu prije svakog meča primao nekoliko anestetskih injekcija.

'Rekao mi je da se osjeća puno bolje, želi trenirati'

"Da, igrat će u Wimbledonu", izjavio je u subotu Toni Nadal.

"Kad smo jučer razgovarali, rekao mi je da se osjeća mnogo bolje. Želi trenirati", dodao je Toni Nadal te otkrio da će njegov nećak sljedeći tjedan biti na Mallorca Openu, ali neće zaigrati već će iskoristiti priliku za treniranje na travnatoj podlozi.

Pozitivni prvi rezultati terapije

Nadal je početkom ovog tjedna bio podvrgnut radio-frekvencijskoj terapiji s ciljem da se dobije sličan učinak na njegovo stopalo, kakav su imale injekcije koje je primao u Parizu, ali na duže razdoblje. Prema Toniju Nadalu, prvi rezultati terapije su vrlo pozitivni.

Inače, prije 10 dana razgovarali smo s Nikolom Pilićem, teniskim ocem Novaka Đokovića i trofejnim hrvatskim teniskim trenerom, kao i bivšim igračem...

Iako se danima govorilo i pisalo o Nadalovoj ozbiljnoj ozljedi, nesnosnim bolovima koje trpi i njegovoj nemogućnosti da pruži svoj maksimum, u maratonskom meču protiv Novaka u četvrtfinalu Roland Garrosa kojeg je osvojio, po njegovim kretnjama i udarcima lako se moglo zaključiti da je Španjolac sjajno fizički spreman i da nema nikakvih problema sa zdravljem.

Je li čitav cirkus oko Nadalove ozlijede samo psihološka igra Španjolca i njegovog tima?

Zato i ne čudi što se kod velikog broja ljubitelja tenisa pojavila sumnja da je čitava priča o Nadalovim ozljedama dio jedne psihološke igre Rafe Nadala koju igra...

Mjesecima unazad Nadal se neprestano žalio na ozljede, tvrdio da zbog toga propušta turnire i nerijetko najavljivao da se bliži kraj njegove karijere. Međutim, što više kuka, to je sve brži na terenu. I prije Đokovića se puno pričalo o Nadalovoj kroničnoj ozljedi stopala, a opet se potenciraju ti problemi jer je Španjolac imao novi, krajnje zahtjevan ispit na terenu...

Tako se po tko zna koji put u karijeri dogodilo čudo. Nadal je odjednom ozdravio i odigrao briljantno fizički zahtjevan meč, a sad je preko noći ozdravio i nakon drame, eto njegovog nastupa i na Wimbledonu. A, kao razmišljao je i o mirovini zbog situacije sa zdravljem...

'On te fore izvodi već 15 godina'

"Ma to on radi već 15 godina, to su vam njegove fore koje on prodaje. Vidite i sami da je prilično praznovjeran. Milijardu stvari on napravi prije nego što servira. A ovo s njegovim fantomskim ozljedama... Pa, možete vidjeti da on ode u svlačionicu kao zbog ozljede, a onda se vrati kao trkači konj", objašnjava nam Nikola Pilić, o čemu više možete čitati - OVDJE.