Propuštene prilike skupo koštale Čilića: Polufinale mu je iskliznulo kroz prste

U svom trećem četvrtfinalu na ATP 500 turniru u Dubaiju, Marin Čilić (ATP - 186.) je i treći put ostao bez plasmana u polufinale ovog turnira, u koje se plasirao 24-godišnji Felix Auger-Aliassime (ATP - 21.) svladavši 36-godišnjeg hrvatskog reprezentativca sa 6-4, 3-6, 6-2 za dva sata i 16 minuta.

Bio je to njihov peti međusobni dvoboj i druga uzastopna pobjeda Auger-Aliassimea. Nakon meča je ostao dojam da je Čilić bio puno bliže pobjedi nego što to pokazuje konačan rezultat. Među statističkim podacima strše Marinova iskorištenost prilika za 'break' (1/7) te omjer između izravnih poena (17) i neiznuđenih pogrešaka (38).

To je posebno došlo do izražaja u vrlo izjednačenom prvom setu, koji je otišao na stranu kanadskog tenisača, iako je Čilić bio taj koji je u početnoj fazi imao više prilika. U četvrtom i šestom gemu je imao po dvije prilike za 'break', ali je s tri neiznuđene pogreške propustio doći do prednosti.

I kad to nije učinio Čilić, do 'breaka' je u sedmom gemu stigao Auger-Aliassime, ponovno nakon serije neiznuđenih pogrešaka hrvatskog tenisača. Kanađanin je stečenu prednost zadržao do kraja prvog seta (6-4) za čije mu je osvajanje trebalo 46 minuta.

Čilić je u prvom gemu drugog seta spasio jednu 'break'-loptu, a potom u četvrtom gemu uspio prvi put u meču oduzeti servis suparniku. To je Marinu bilo dovoljno za osvajanje druge dionice meča (6-3) pa je nakon 90 minuta igre dvoboj otišao u odlučujući set.

Marin je u prvom gemu imao priliku za 'break', ali je još jednim promašajem ostao bez realizacije. U sljedećem gemu je Auger-Aliassime zaprijetio, došao do 15-40, ali se Čilić nizom od četiri poena izvukao iz opasne situacije. Nažalost, dva gema poslije, Kanađanin je dvaput izravnim poenima dolazio do novih 'break'-lopti. Prvu je Marin spasio, ali je na drugu napravio još jednu neiznuđenu pogrešku. Auger-Aliassime je stečenu prednost potvrdio u sljedećem gemu i poveo s 4-1.

Marin je priliku za rezultatski povratak imao u sedmom gemu. No, suočen s 'break'-loptom, Kanađanin je odservirao as, a potom 'winnerom' i još jednim asom došao na gem do pobjede. Već u sljedećem gemu Auger-Aliassime je ponovno profitirao od Marinovih pogrešaka kojima mu je darovao još jedan 'break', a time i plasman u polufinale.

"Marin je jedan od velikih šampiona u našem sportu, godinama je na visokoj razini. Kad sam tek ulazio na Tour pobjeđivao me dosta uvjerljivo. Ovo mi je druga pobjeda protiv njega, naradio sam se, proveo dosta vremena na terenu i morao mnogo trčati, ali isplatilo se. Jako me veseli što sam u polufinalu", izjavio je Kanađanin nakon dvoboja u kojem je Čilića nadmašio u izravnim poenima (22-17), a pogotovo u neiznuđenim pogreškama (21-38).

U onim odlučujućim trenucima Auger-Aliassime je bio staloženiji i precizniji, što mu je donijelo prvo polufinale u Dubaiju. Za plasman u 18. finale u karijeri Kanađanin će igrati protiv pobjednika dvoboja između Talijana Luce Nardija (ATP - 79.) i Francuza Quentina Halysa (ATP - 77.).

Unatoč današnjem porazu, Čilić će napraviti značajan skok po ATP ljestvici, na kojoj bi se u ponedjeljak trebao naći oko 145. mjesta. Da se plasirao u polufinale, Marin bi preskočio Bornu Ćorića i ponovno postao najbolje rangiranim hrvatskim tenisačem te bio već oko 120. mjesta.