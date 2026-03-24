FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
CIJENA REKETA /

Na turniru u Miamiju prodaju hot dog od 100 dolara, pogledajte reakciju tenisačice

Na turniru u Miamiju prodaju hot dog od 100 dolara, pogledajte reakciju tenisačice
×
Foto: Screenshot/Instagram/priscilla_hon

'Svaki zalogaj vrijedi, recimo, 15 dolara'

24.3.2026.
8:53
Sportski.net
VOYO logo
VOYO logo

Teniski Masters 1000 u Miamiju došao je do svoje četvrtfinalne faze. Osim tenisa, u gradu poput Miamija, puno je popratnih atrakcija koje privlače pozornost.

Jedna od njih je i hot dog koji košta 100 dolara, odnosno 86 eura. Zove se The Golden Glizzy, a razlozi za visoku cijenu leže u tome da je kobasica napravljena od cijenjene japanske Wagyu govedine. Na njoj se nalazi cijela posudica kavijara kao i zlatni jestivi listići.

 

 

 

 

Australska tenisačica Priscilla Hon koja je ispala u prvom kolu kvalifikacija podijelila je video isprobavanja skupocjenog hot doga, a njezina reakcija je zanimljiva. "Ovo vjerojatno košta više od mog prvog teniskog reketa. Svaki zalogaj vrijedi, recimo, 15 dolara. Zapravo je nevjerojatno dobar. Nadala sam se da mi se neće toliko svidjeti. Toplo preporučujem, ali mislim da se vašem bankovnom računu to neće svidjeti", kazala je australska tenisačica.

MiamiMasters MiamiHot Dog
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike