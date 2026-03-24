Na turniru u Miamiju prodaju hot dog od 100 dolara, pogledajte reakciju tenisačice

Teniski Masters 1000 u Miamiju došao je do svoje četvrtfinalne faze. Osim tenisa, u gradu poput Miamija, puno je popratnih atrakcija koje privlače pozornost.

Jedna od njih je i hot dog koji košta 100 dolara, odnosno 86 eura. Zove se The Golden Glizzy, a razlozi za visoku cijenu leže u tome da je kobasica napravljena od cijenjene japanske Wagyu govedine. Na njoj se nalazi cijela posudica kavijara kao i zlatni jestivi listići.

Australska tenisačica Priscilla Hon koja je ispala u prvom kolu kvalifikacija podijelila je video isprobavanja skupocjenog hot doga, a njezina reakcija je zanimljiva. "Ovo vjerojatno košta više od mog prvog teniskog reketa. Svaki zalogaj vrijedi, recimo, 15 dolara. Zapravo je nevjerojatno dobar. Nadala sam se da mi se neće toliko svidjeti. Toplo preporučujem, ali mislim da se vašem bankovnom računu to neće svidjeti", kazala je australska tenisačica.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska reprezentacija u Americi: Spremni za najveće testove do Svjetskog prvenstva?