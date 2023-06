Hrvatski tenisač Mate Pavić ispao je u drugom kolu iz turnira mješovitih parova u Roland Garrosu zajedno sa svojom partnericom, Amerikankom Bethanie Mattek-Sands.

Bolji su od njih bili Kanađanka Bianca Andreescu i Novozelanđanin Michael Venus sa 6-4, 4-6, 10-8.

Pavić i Mattek-Sands su dobro otvorili meč te su poveli 2-0, ali su jednako ekspresno ispustili prednost te dozvolili suparnicima povratak na 2-2. Potom je svaka kombinacija osvajala svoje servis gemove do 5-4 za Kanađanku i Novozelanđanina kada Pavić i Mattek-Sands po drugi put u prvom setu gube gem na početni udarac, a time i prvi set.

U drugom setu Andreescu i Venus su vodili 3-1, no hrvatsko-američka kombinacija je izbrisala minus i dobila tu dionicu 6-4, a potom su u odlučujućem tie-breaku poveli čak 7-3 i bili na pragu pobjede. No, do kraja su Andreescu i Venus osvojili čak sedam od ukupno osam poena i slavili s 2-1 u setovima.

Pavić je već ispao i u konkurenciji parova gdje su njega i Nikolu Mektića u prvom kolu pobijedili Sander Gille i Joran Vliegen sa 7-5, 6-3.

Uvjerljivi start Prižmića

Dino Prižmić, 17-godišnji hrvatski tenisač, uspješno je otvorio nastup u juniorskom dijelu Grand Slam turnira u Roland Garrosu te je vrlo lako obavio posao u prvom kolu.

Prižmić je svladao južnokorejskog tenisača Jangjuna Kima sa 6-1, 6-2 za nešto manje od sat vremena igre. Prižmić je postavljen za trećeg nositelja te u premijernom meču na pariškoj zemlji nije morao spašavati ni jednu break loptu suparnika. S druge strane, iskoristio je četiri od šest i lakoćom obavio startni zadatak na Roland Garrosu.

U drugom kolu Prižmića čeka dvoboj protiv Japanca Hayata Matsuoke koji je u prvom kolu svladao Amerikanca Alexandera Razeghija sa 6-4, 6-4.

Prižmić je jedini hrvatski junior na ovogodišnjem Roland Garrosu.