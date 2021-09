TINEJDŽERSKA SENZACIJA / Prva priča sportskog svijeta: Zabljesnula je na Met Gala večeri, svi su gledali smo u nju

Nova pobjednica US Opena, senzacionalna 18-godišnja Britanka Emma Raducanu oduševila je apsolutno sve nastupom u New Yorku osvojivši ovaj slavni Grand Slam turnir kao potpuna autsajderica. I to na kakav način... Raducanu je, naime, stigla do naslova kao 150. tenisačica svijeta, pobijedivši u deset mečeva bez izgubljenog seta. Postala je tako prva kvalifikantica - Grand Slam pobjednica, a na kraju je zaradila 2.1 milijun eura. U finalu je Raducanu savladala Leylah Fernandez sa 6:4, 6:3, a koliko je imala mala očekivanja od nastupa u New Yorku najbolje svjedoči njena izjava za američki ESPN nakon finala. "Svi se šale u mom timu jer sam prije otvarajućeg kvalifikacijskog meča izgubila Airpods (pro bežične slušalice). Tražila sam ih po svlačionici i bezuspješno pokušavala naći ali nisam uspjela. Tada sam si uoči meča pomislila: 'Pokušaj pobijediti kako si možeš priuštiti nove slušalice'. To je sada postala velika šala", objasnila je Raducanu koja je pobjedom na US Openu uzela 2.5 milijuna dolara. Međutim, marketinški stručnjaci, prema pisanju uglednog britanskog BBC-a, predviđaju da će ona zaraditi još milijune, a robne marke čekaju u redu kako bi osigurale nju kao zaštitno lice... Tenisačice dominiraju na ljestvici najbogatijih sportašica, a devet najplaćenijih sportašica svijeta su tenisačice, prema Forbes poslovnom časopisu... To sugerira da postoji veliki prostor za Raducanuu, koja već ima ugovor o sponzorstvu cipela i odjeće s Nikeom, kao i sponzorstvo reketa s Wilsonom. Nigel Currie, konzultant za sponzorstva i marketing, rekao je za BBC da Raducanu ima potencijal zaraditi slične razine kao neke od najplaćenijih ženskih sportskih zvijezda izvan terena, sve dok tako igra i dok je toliko u fokusu javnosti. A Raducanu je trenutno prva priča sportskog svijeta koja je preko noći postala megazvijezda. Sport tako nešto, takvu instant popularnost i zaluđenost jednom sportašicom ne pamti. Kao takva, Emma Raducanu bila je najveća zvijezda Met Gala večeri u New Yorku (Metropolitan Museum of Art Costume Institute Gala) u ponedjeljak po američkom vremenu. Crveni tepih, kao i kamere i brojni fotoaparati, zabljesnuli su kad je ona kročila na njega, kad se pojavila na toj glamuroznoj modnoj večeri, prenosi britansko izdanje Sky Sporta.