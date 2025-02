Carlo Ancelotti je na pressici nakon utakmice Reala i Girone govorio o Luki, nahvalio ga rekavši kako je Luka dar nogometu. Usporedio je legendarnog Paula Maldinija i Luku Modrića, a i dodao je kako bi Hrvat trebao igrati u Realu dokle god on to želi. To je bila skrivena poruka čelnicima Reala i Florentinu Perezu.