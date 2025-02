Modrić ima 39 godina i sve je bolji, pazite što su navijači napravili zbog njega

Modriću za četiri mjeseca istječe ugovor s Real Madridom, a trener Carlo Ancelotti smatra da 39-godišnji kapetan treba nastaviti igrati za europskog prvaka dok god to želi. "Modrić je dar nogometu. Treba nastaviti dok god želi. Ono što on radi, radi jako dobro", izjavio je Ancelotti upitan na konferenciji za medije želi li da Modrić nastavi igrati i nakon što mu ugovor s Realom istekne 30. lipnja. "Imali smo sreće što je s nama bila jedna igračka legenda. On je dar nogometu zbog svoje ozbiljnosti, kvalitete i profesionalizma", dodao je Realov trener.