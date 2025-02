Zaludio je društvene mreže, raste mu popularnost: Složite svoj dopaminski jelovnik

Nakon što ste utvrdili da vam praksa dopaminskog jelovnika odgovara, najbolje je razmisliti o tome kakvu korist od njege ćete imati ako ga svakodnevno koristite i iskoristite to kao početnu točku da on postane svakodnevna navika. Na primjer, ako vidite da ste sredinom poslijepodneva počeli osjećati pad u svojoj produktivnosti, a vrijeme vam dopušta 15-minutnu brzu šetnju ili brzi trening, tada to zakažite u svom kalendaru. Ne samo da će vam to povećati hormon sreće, već će vam, također, pomoći da napravite nekoliko dodatnih koraka, što će također biti od koristi vašoj ukupnoj rutini oporavka.