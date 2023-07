Danac Holger Rune, šesti tenisač svijeta i prvi nositelj ovogodišnjeg izdanja umaškog Croatia Opena, spasio je dvije meč-lopte i okrenuo zaostatak od 5-8 u odlučujućem 'tie-breaku' dvoboja protiv Španjolca Alejandra Davidovicha Fokine da bi ga na kraju svladao sa 6-3, 4-6, 3-6, 6-4, 7-6 (10-8) za plasman u osminu finala Wimbledona.

Španjolac je pri vodstvu 5-4 u petom setu imao 15-40, ali je izgubio četiri poena zaredom i ostao bez pobjede. U odlučujućem 'tie-breaku' je Davidovich Fokina poveo 6-2, imao i 8-5, da bi izgubio sljedećih pet poena te ostao bez plasmana u drugi wimbledonski tjedan.

Rune će suparnika u osmini finala doznati u nedjelju, kad će Grigor Dimitrov i Frances Tiafoe nastaviti meč koji je prekinut pri vodstvu bugarskog tenisača 6-2, 6-3, 1-2.

Carlos Alcaraz je saznao suparnika za meč u kojem će loviti svoje prvo wimbledonsko četvrtfinale. To će biti finalist turnira iz 2021., Talijan Matteo Berrettini, koji je sa 6-3, 7-6 (4), 7-6 (5) svladao 19. noisitelja Nijemca Alexandera Zvereva. Ovaj meč će svakako biti poslastica kola.

U konkurenciji tenisača preokret je napravila prošlogodišnja finalistica, Tunižanka Ons Jabeur. Nekadašnja pobjednica US Opena Kanađanka Bianca Andreescu osvojila je prvi set, drugi je pripao Jabeur, a u trećem je kanadska tenisačica imala 3-1. No, do kraja meča joj je Tunižanka prepustila još samo jedan gem.

Jabeur će se za proboj u četvrtfinale morati obračunati s dvostrukom wimbledonskom pobjednicom Petrom Kvitovom, a ako prođe tu prepreku u četvrtfinalu bi se mogla dogoditi reptiza prošlogodišnjeg finala. Braniteljica naslova Jelena Ribakina je lakoćom svladala Britanku Katie Boulter sa 6-1, 6-1, a u osmini finala Kazahstanku čeka Brazilka Beatriz Haddad Maia.

U donjem dijelu je ostao nepopunjen samo jedan par osmine finala. Madison Keys koja je svladla Ukrajinku Martu Kostjuk sa 6-4, 6-1 zna da će u osmini finala igrati protiv Ruskinje. No, tek će u nedjelju saznati hoće li to biti 22-godišnja Anastasja Potapova ili 16-godišnja kvalifikantica Mira Andrejeva.