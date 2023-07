IZGLEDA SENZACIONALNO / Za fatalnom Ruskinjom svi se okreću, ali malo tko ima šanse: Odbila je čak i velikog Ronalda

Zadivljujuća ruska manekenka Viktoria Odintcova senzacionalno je izjavila da je odbila i Lewisa Hamiltona i Cristiana Ronalda. Odintcova je nekoliko puta viđena na F1 utrkama posljednjih godina i gledala je Hamiltona na Velikoj nagradi Azerbajdžana u travnju. Unatoč tome što je bila tamo kako bi bodrila zvijezdu Formule 1, ona kaže da su njih dvoje, iako su bili u vezi, sada samo prijatelji. "Imali smo različite vrste odnosa. U određenom razdoblju to je bilo romantično. Udvarao mi se. Ali onda je ovaj odnos prerastao u prijateljstvo. Ja živim u Rusiji, a on živi u inozemstvu. (Sada) smo prijatelji, samo pišemo jedno drugome i zovemo ponekad. Kaže i da se preko Hamiltona upoznala s krilnim igračem PSG-a Neymarom. "U kontaktu sam s Neymarom, jer je prijatelj s Lewisom, poznajem ga preko Lewisa. On je normalan tip, šaljemo si poruke na Instagramu". Tvrdi je da je ignorirala čak i Cristiana Ronalda u prošlosti, rekavši da je izbrisala njegove poruke na Instagramu. "Bilo je to davno. Napisao je, 'Bok, kako si?' Izbrisala sam poruku i nisam odgovorila".