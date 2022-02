Prvi tenisač svijeta, Srbin Novak Đoković nastup na svom prvom ATP turniru u ovoj godini u Dubaiju okončao je u četvrtfinalu u kojem ga je svladao češki kvalifikant Jiri Vesely sa 6-4, 7-6 (4). Porazom Đokovića u četvrtfinalu Dubaija, srpski igrač će u ponedjeljak izgubiti prvo mjesto na ATP ljestvici na koje će po prvi put u karijeri zasjesti Rus Daniil Medvedev.

Zbog toga što se odbija cijepiti protiv virusa COVID-19 Đokoviću nije bio dopušten boravak u Australiji pa je propustio Australian Open, a to ga je i koštalo prvog mjesta na ljestvici. Nakon što je završio svoj put na turniru u Dubaiju Đoković je u razgovoru za SK još jednom govorio o onome što je prošao.

Ne može zaboraviti što se dogodilo

"Ne mogu izbrisati iz sjećanja ono što se dogodilo. Toliko je sve svježe. Bilo je i drugih stvari koje su me uzdrmale i koje ne mogu zaboraviti, a kamoli ovako nešto. To je stvarno bio presedan u svakom smislu. Mogu prihvatiti da je to tako kako jeste i nastaviti dalje. Ono što sigurno nećete čuti ili vidjeti od mene je da bježim od odgovornosti i želje da odgovorim nekome na neko pitanje. Ništa ne krijem, ni od koga ne bježim. Tu sam, pozvao sam BBC koji nije uvijek bio prijateljski nastrojen prema meni. Došli su u Beograd i hvala im na tome. Skoro sat i pol vremena smo pričali, iako su oni objavili samo pola sata intervjua.“

"Zašto baš BBC? Da sam pozvao nekoga s kim imam dobar odnos, rekli bi: ‘Evo ga, on je namjestio intervju da ga ništa ne pitaju, bježi od neugodnih situacija, krije nešto…’ To je najveći razlog zašto sam ih zvao. Oni koji su me najviše kritizirali mogli su doći i pitati sve što žele“, dodao je te je govorio o odnosu sporta i politike.

Ponizili ga svjetski

"Za mene je sport uvijek bio iznad politike. Iako neki misle da sam ja politizirao cijelu ovu situaciju, da sam ja namjerno htio ući u zemlju i da privučem pažnju. Oni misle da sam ja više ušao u politiku nego u sport. Ali baš je suprotno: Ja sam otišao jer sam sportaš i zato što je to mjesto gdje sam ostvario svoje najbolje rezultate. Htio sam poštivati svoje kolege i zato se nisam oglašavao sve dok se to nije završilo. Stvorila se jedna jako ružna slika o meni. Ponizili su me, ako mogu reći i na svjetskom nivou. Zato je bitno da imam priliku uvijek reći nešto, ako me netko želi nešto pitati, odgovorit ću, ponavljat ću svoje odgovore jer nemam što drugo dodati osim onoga što sam rekao za BBC", poručio je Đoković.

"Napravio sam sve što je od mene bilo traženo. Bio sam u poziciji kao i svaki drugi tenisač. Vidim da postoji neko uvjerenje da sam ja bio privilegiran i dobio taj status zbog onoga što jesam. Reći ću nešto što je BBC izrezao, a ovo ću ponavljati kao papagaj: Svi su imali isto izuzeće, ja sam došao u Australiju, deset dana prije mene tenisačica iz Češke i trener iz Hrvatske su ušli s identičnim izuzećem. Ona je igrala turnir, on je trenirao svog igrača i nikakav problem nije bio. Odjednom je problem nastao zbog toga što sam ja došao. Zbog čega? Vi mi odgovorite“, istaknuo je srpski tenisač.