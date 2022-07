Najbolji tenisač svijeta Novak Đoković nedjeljnom je pobjedom protiv Nicka Kyrgiosa u četiri seta osvojio Wimbeldon po sedmi put u karijeri i četvrti put uzastopno.

Jelena s kćerkicom bodrila Novaka s tribina

Osim po osvajanju Wimbledona, datum 10. srpnja zauvijek će mu ostati poseban i zbog godišnjice braka sa suprugom Jelenom koja ga je, zajedno s 5-godišnjom kćerkicom, bodrila s tribina. Novak se s Jelenom vjenčao 2014. godine.

Đoković je to istaknuo odmah nakon meča, a na konferenciji za medije otišao je korak dalje i spomenuo Nikolu Teslu.

"Wimbeldon dolazi u trenucima kada je meni u životu bitno da se vratim sa samopouzdanjem, psihički. Zaista sam zahvalan na ovom trenutku. Ovo je najljepši poklon za godišnjicu braka, kao i rođenja Nikole Tesle."

Pobijedio na dan rođenja Nikole Tesle

Na kraju presice Đoković je poručio: "Volim vas Srbijo, volim vas.", prenosi RTS.

Poslije osvajanja četvrte zaredom i ukupno sedme titule u Wimbeldonu, Novak Đoković je, naravno, bio u centru pažnje, a razgovarao je kratko i s članovima kraljevske porodice, točnije s Kate Middleton, kao i s legendarnim Rodom Leverom.

Inače, Nikola Tesla rođen je na današnji dan 1856. godine u Smiljanu, a Đoković ga je više puta kroz karijeru citirao i nazivao "vodičem kroz život". Nole se jako divi Tesli i slijedi njegovu posebnu filozofiju. Uoči Roland Garrosa u svibnju mjesecu, Nole je francuskim novinarima objašnjavao tajnu broja 369.

'Veliki sam ljubitelj Nikole Tesle'

"Veliki sam ljubitelj Nikole Tesle, on je rekao da se otkrivaju neke tajne svemira kada se razumije tajna broja 369, nisam kompetentan, ali me to zanima itekako. Pratili su me brojevi tokom karijere, neke stvari bilježim, naizgled slučajnosti, ali ne postoje slučajnosti."

Inače, Nikola Tesla je imao veliku opsesiju brojevima 3,6 i 9. Tvrdio je svojedobno je da su oni jako važni i da su ključ svemira.

Ključ svemira

"Ako biste znali veličanstvenost trojke, šestice i devetke, imali biste ključ svemira, univerzuma", svojevremeno je govorio Nikola Tesla.

Mnogi znanstvenici poslije Tesle pokušavali su razotkriti njeno značenje, tražeći smisao u matematici, fizici, svakodnevnom životu, ali nitko nije imao uspjeha. Neke navodne priče tvrde da je Nikola uvijek volio odsjesti u sobi u hotelu čiji je broj bio djeljiv sa tri, a na kraju je i preminuo u sobi br. 3327 u jednom od hotela u New Yorku.