Đoković šokirao naglom promjenom odluke: Vraća se na teren ranije od očekivanog

Trenutačno četvrti tenisač svijeta Novak Đoković rekao je nakon ispadanja u polufinalu US Opena kako se ove godine neće vraćati na teren sve do turnira u Ateni početkom studenog. Rekorder po broju Grand Slam naslova s 24 se izgleda ipak predomislio pa je najavio svoj nastup na turniru iz serije Masters 1000 u Šangaju koji će se igrati od 30. rujna do 13. listopada.

Đoković će tako pokušati doći do svoje pete titule u glavnom gradu Kine budući da je taj turnir već osvajao 2012., 2013., 2015. i 2018. Prošle godine ga je u finalu ovog turnira zaustavio Talijan Jannik Sinner. Đoković je iznimno popularan u Kini gdje je vrlo rado viđen pa je Šangaj za njega vrlo poseban turnir.

Sve novosti o Novaku Đokoviću pratite na portalu Net.hr.

Osvajač čak 100 ATP titula planira nastupiti i na egzibicijskom turniru Šest Kraljeva u Saudijskoj Arabiji nakon Mastersa u Šangaju.Treba još vidjeti hoće li nastupiti na završnom turniru u Torinu koji je prošle sezone propustio, ali ove sezone se za njega još treba kvalificirati.

