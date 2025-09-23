Bivša predsjednica HTS-a za Net.hr: 'Izuzetno nas je iznenadilo, čuli smo se prije mjesec dana'

Nikola Pilić, apsolutna teniska legenda, napustila nas je u 87. godini života. Šjor Niko ostavio je neizbrisiv trag na hrvatski, ali i svjetski tenis.

Takvog će ga pamtiti i Nikolina Babić, bivša predsjednica Hrvatskog teniskog saveza koja je na toj poziciji provela šest godina i surađivala u tom periodu s Nikolom Pilićem. Tužnim povodom dala je intervju za Net.hr.

'Veliki gospodin, bilo je zadovoljstvo surađivati s njim'

"O Nikoli mogu reći da je velika legenda hrvatskog sporta, a pogotovo tenisa. Ostavio je trag u svjetskom tenisu. Da ne govorimo koji trag je ostavio za hrvatski tenis i za naše mlade, svakodnevno se brinuo o njima. Sedam godina smo stvarno izuzetno lijepo surađivali i često se i čuli. I baš za njegov rođendan, 27. kolovoza smo razgovarali i rekao je da s ponosom svaki dan i dalje odlazi na tenis, igra i veseli ga mladi talenti i mlade nade", počela je Nikolina Babić.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

"I ono što ću reći, veliki gospodin koji je stvarno velikodušno i s veseljem razgovarao svakodnevno o tenisu. Stvarno jedan tužan dan za hrvatski sport, ali ostavio je iza sebe puno puno toga. Po čemu ćemo ga pamtiti? Sretna sam da smo uspjeli napraviti film o povijesti hrvatskog tenisa u kojem je on dao veliki obol intervjuima i komentarima pa će generacije iza imati ga prilike u tim nekim momentima čuti i doživjeti", rekla nam je bivša predsjednica HTS-a.

Poznavala ga je i osobno, po čemu će ga najviše pamtiti?

"Pamtit ću da je veliki gospodin i s njim surađivati je bilo stvarno izuzetno lijepo i čast je poznavati takvog čovjeka koji je prošao strašno puno toga u tenisu, osvojio puno toga, doživio puno toga i nesebično to prenosio. I u Savezu smo surađivali i uvijek se veselio svakom novom talentu. Nazvao bi me, rekao da ima tenisača do 10, 12 godina koji ima potencijala i uvijek se veselio radu u tenisu.

'Još prije mjesec dana je bio vedar i dobrog zdravlja'

Kad god bi došli u Opatiju, uvijek bi bio raspoložen sjesti, malo popričati i pun energije i života i u tim godinama. I stvarno je tenis bio njegov život i uz njegovu suprugu koja ga je toliko podržavala u svemu tome jedan lijepi, prekrasan život - tenis u tenisu i uz tenis. Bio je vrlo poletan do kraja života, vedar. Prije mjesec dana je rekao da je dobrog zdravlja i da se dobro osjeća tako da nas je sve izuzetno to iznenadilo. Žalosni smo. Ovo je tužan dan za hrvatski sport", kazala nam je bivša predsjednica pa poručila.

Foto: Davor Javorovic/pixsell

Sve o tenisu čitajte na portalu Net.hr

"Važno je da ga se sjećamo, da ostane uspomena i da ostane trag jer njegov rad, iskustvo i znanje će biti doprinos za hrvatski tenis i mnogi će ga se sjećati i spominjati.

Na kraju bih izrazila sućut obitelji, supruzi i djeci i svim bližnjima i onima koji žaluju na današnji dan", zaključila je Nikolina Babić.

POGLEDAJTE VIDEO: Opatijske gimnazijalce trenirat će legendarni Nikola Pilić! 'Upoznati takvu legendu je odlično'