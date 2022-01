Najbolji tenisač svijeta Novak Đoković priznao je po dolasku u Australiju da nije cijepljen. Nije htio otkriti tu informaciju, no dalo se zaključiti iz njegovih postupaka.

'Mogli bi smo na turniru gledati ružnu atosferu'

Đoković je na kraju, nakon neviđene drame, ipak dobio vizu za boravak u Australiji, nakon što australski ministar imigracija Alex Hawke nije odlučio ići protiv odluke suda i poništiti vizu Đokoviću. No, to ne znači da mu istu ne može oduzeti u danima koji slijede. Dramu u Melbourneu pratio je čitav svijet...

Ugledni britanski BBC je za reakciju nakon odluke suda kojom je Đoković barem privremenom oslobođen i pušten u Australiju za komentar nazvao Olivera Browna, urednika sportske redakcije na Telegraphu.

"Na turniru bismo mogli gledati vrlo ružnu atmosferu. Pretpostavimo da će Novak, ako uoće i bude sudjelovao na turniru, imati puno podrške i da će to sve biti nabrijano. Srpski navijači su zbog njega napravili neke incidente ispred hotela u kojem je bio pritvoren. Doduše, kad se gleda učinak na Novakov tenis, on bi zbog toga mogao biti bolji. Ipak govorimo o jednom od mentalno najjačih sportaša u povijesti ove igre", rekao je Brown pa dodao:

"Đoković se hrani ovom situacijom i to ga čini jačim. Drugi bi puknuli pod pritiskom i uhvatili prvi let kući, ali on nije takav nego ide do kraja, jer je u glavi pobjednik. Odlučio je ostati i boriti se. Australski premijer Scott Morrison je puno svog političkog kapitala uložio u Đokovićev slučaj. Nemojmo zaboraviti da slijede federalni izbori za četiri mjeseca. Morrison želi da ga birači vide kao strogog kada su ovakve teme u pitanju i sigurno neće napraviti iznimku ni za koga."

'Ne funkcionira to u Australiji tako kako je Novak zamislio'

Oliver Brown komentirao je telefonski situaciju i za TalkSport...

"Nije Nole ništa loše napravio, to ljudi trebaju shvatiti. To ne funkcionira to tako kako je on mislio, samo zato jer ima vizu (boarding pass), Australija za ulazak ima stroga pravila, vjerojatno najstrožija na svijetu. Pa čak i jedan Nick Kyrgios osudio je Đokovićev tretman u njegovoj zemlji".